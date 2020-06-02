Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Культуру ношения медицинских масок при болезни следовало бы сохранить в России. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

На его взгляд, гражданам РФ предстоит носить медицинские маски еще «очень долго».

«Более того, я надеюсь, что [приживется] этот элемент культуры социального дистанцирования, который, на самом деле, широко распространен во вполне развитых странах — когда человек чувствует себя плохо и полагает, что может заболеть, он надевает маску. Это не только японцы делают, но распространено и в крупных городах Европы и Америки, и вполне у наших северных соседей. Это нормально, это элемент заботы об окружающих. Поэтому полностью маски, я надеюсь, мы носить никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны ОРВИ, и это хорошая практика предотвращения их распространения», — заявил Семенов.

Заметим, сейчас в Петербурге введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах — магазинах, транспорте, даже такси. С 1 июня власти разрешили горожанам не носить маски на улице. По мнению Семенова, полностью от масочного режима можно будет отказаться лишь к середине лета.

«К 15 июля, наверное, мы справимся», — предположил он.

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