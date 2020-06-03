Путин обсуждает с Мишустиным план восстановления экономики – все новости
Президент России Владимир Путин 2 июня обсуждает с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики.
Накануне общенациональный план восстановления экономики был представлен в Кремль.
На встрече 2 июня Мишустин докладывает Путину об этом документе. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
1 июня на совещании у Михаила Мишустина министры обсудятили действенность принятых мер, дальнейшие шаги по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также поддержки отечественной экономики.
2 июня премьер-министр представит президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики.
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В Госдуме опасаются, что планы по восстановлению экономики так и останутся планами.
Подробности в материале: Журавлёв: в правительстве умеют писать красивые планы спасения экономики
Напомним, правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Основная цель плана — выход на траекторию устойчивого роста, а также увеличение доходов граждан с использованием современных технологий, цифровизации и других методов. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества.
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Государственный аппарат и всю систему управленияв страненеобходимо выводить на новый уровень работы, более экономичный и более эффективный, без этого добиться заметного роста экономики не удастся, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов.
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Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с Михаилом Мишустиным план восстановления экономики.
Владимир Путин: «Нужно добиться долгосрочных, структурных изменений в российской экономике».
Эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на все сферы жизни, подчеркнул президент РФ.
Один из пунктов общероссийского плана по восстановлению экономики предполагает переход на удалённый режим работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко в ходе онлайн-совещания по развитию трудовых отношений с участием зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Об этом: Минтруд: план по экономике предусматривает переход на «удалёнку»
Михаил Мишустин: «Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом».
Задача будет решаться за счёт целого комплекса мер, уточнил он.
Мишустин подчеркнул, что меры уже принимаются. Речь идёт о снижении издержек бизнеса. Это отсрочки по налогам, соцвзносам, выплате кредитов.
Михаил Мишустин: «Сделаем всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня».
Ситуацию с эпидемией коронавируса в России удаётся держать под контролем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин высоко оценил работу правительства России в условиях пандемии
Михаил Мишустин отметил, что общенациональный план содержит порядка 500 мероприятий.
Владимир Путин: с начала июля необходимо приступить к активной реализации конкретных шагов.
Владимир Путин подчеркнул принципиальную значимость плана для структурных изменений в экономике.
Проект плана действий по восстановлению экономики должен вернуть российскую экономику на траекторию устойчивых темпов роста ВВП. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан», — заявил Мишустин.
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План восстановления экономики после эпидемии коронавируса предполагает фокуус на активной политике в сфере занятости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Закрытие предприятий и сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили проблему, всё это может повлечь за собой снижение доходов, а значит и платёжоспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости», — заявил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин представил основные параметры плана по восстановлению экономики РФ
Российскому правительству необходимо как можно скорее подготовить уточнения по реализации национальных проектов в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 2 июня президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», — сказал Путин.
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Во второй половине июня правительство должно окончательно определиться с параметрами плана действий по восстановлению экономики России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«В ближайшее время обсудим макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь очень много вопросов, понятно, что жизнь вносит свои коррективы. С учётом всей этой работы я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, тем более что мы договаривались продолжить работу и с объединениями предпринимателей», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин установил сроки запуска плана по восстановлению экономики России
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить в России минимальный размер стоимости часа труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.
Об этом: В Госдуме предложили установить минимальный размер стоимости часа труда
Глава правительства РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики России. Видеозапись с официального сайта Кремля.
Для того чтобы меры поддержки экономики были эффективными, государство должно сначала провести тщательный мониторинг реальной ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя представление плана восстановления экономики России.
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Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса. Об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Антикризисный план правительства РФ, о котором 2 июня было доложено президенту России Владимиру Путину, имеет шансы вывести экономику страны из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
По его словам, ключевым аспектом плана является то, что он содержит пункт, посвящённый строительной отрасли. Именно эта сфера должна стать драйвером восстановления и роста российской экономики.
«Жилищное строительство является одним из важнейших элементов плана, который Мишустин доложил Путину. Вот что у нас будет главным. А вот за счёт каких механизмов это будет происходить, пока не ясно», — сказал экономист.
Об этом: «Эта стратегия должна сработать» — экономист об антикризисном плане РФ
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1267794605883490304
У правительства России появился уникальный шанс провести реальную модернизацию экономики РФ и создать всё необходимо для избавления от той сырьевой зависимости, в которой страна находится уже 30 лет. Об этом заявил экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
Об этом: Сумеет ли правительство РФ восстановить экономику страны за полтора года?
План восстановления экономики России после эпидемии коронавируса представленный руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным — это хороший пример того, какими не должны быть экономические стратегии, цели и методы их достижения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.
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План восстановления экономики России, представленный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, не предполагает изменения самой экономической модели РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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В опубликованном 2 июня плане правительства РФ по восстановлению экономики вопросы вызывает оценка снижения доходов населения на 6%, заявил доктор экономических наук Алексей Рябинин.
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Законопроект о дистанционной и комбинированной занятости внесла в Госдуму Московская городская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Авторы уверены, что новеллы будут востребованы и после окончания пандемии коронавируса.
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«Комплекс мер восстановления экономики, предложенный сегодня правительством России, действительно, превращает кризис в возможности. Возможности — для людей, семей, предпринимателей, крупного бизнеса, социальных отраслей, возможности для развития новых быстрых цифровых форматов взаимодействия», — заявил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко.
По словам губернатора, в национальном плане, предложенном президенту России, нашли своё отражение и предложения Ленинградской области. «Например, увеличение минимального размера пособий для безработных, финансирование общественных работ. Эта возможность заработка в регионе уже предоставлена тем, кто в последнее время потерял доход. Задача, которую мы поставили на региональном уровне — максимально сохранить капитальные вложения и инвестиции в инфраструктурные проекты — поставлена и на федеральном уровне», — добавил глава Ленинградской области.
Факт признанный — экономика России значительно пострадала от пандемии коронавируса, и Национальный план спасения экономики, возможно, смягчит влияние кризиса на граждан, но многие отрасли вряд ли оправятся от потерь, выразил мнение независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.
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