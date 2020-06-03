Президент России Владимир Путин 2 июня обсуждает с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики. Накануне общенациональный план восстановления экономики был представлен в Кремль. На встрече 2 июня Мишустин докладывает Путину об этом документе. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:48 02.06.2020 1 июня на совещании у Михаила Мишустина министры обсудятили действенность принятых мер, дальнейшие шаги по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также поддержки отечественной экономики. 2 июня премьер-министр представит президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Читайте также: Поддержать экономику и граждан: заседание правительства

10:54 02.06.2020 В Госдуме опасаются, что планы по восстановлению экономики так и останутся планами. Подробности в материале: Журавлёв: в правительстве умеют писать красивые планы спасения экономики

11:56 02.06.2020 Напомним, правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Основная цель плана — выход на траекторию устойчивого роста, а также увеличение доходов граждан с использованием современных технологий, цифровизации и других методов. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества. Читайте также: Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики

12:50 02.06.2020 Владимир Путин и Михаил Мишустин. kremlin.ru

13:29 02.06.2020 Государственный аппарат и всю систему управленияв страненеобходимо выводить на новый уровень работы, более экономичный и более эффективный, без этого добиться заметного роста экономики не удастся, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов. Читайте также: Для роста экономики нужны изменения в системе управления — эксперт

14:28 02.06.2020 Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с Михаилом Мишустиным план восстановления экономики.

14:29 02.06.2020 Владимир Путин: «Нужно добиться долгосрочных, структурных изменений в российской экономике».

14:29 02.06.2020 Эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на все сферы жизни, подчеркнул президент РФ.

14:31 02.06.2020 Один из пунктов общероссийского плана по восстановлению экономики предполагает переход на удалённый режим работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко в ходе онлайн-совещания по развитию трудовых отношений с участием зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом: Минтруд: план по экономике предусматривает переход на «удалёнку»

14:31 02.06.2020 Михаил Мишустин: «Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом». Задача будет решаться за счёт целого комплекса мер, уточнил он.

14:32 02.06.2020 Мишустин подчеркнул, что меры уже принимаются. Речь идёт о снижении издержек бизнеса. Это отсрочки по налогам, соцвзносам, выплате кредитов.

14:34 02.06.2020 Михаил Мишустин: «Сделаем всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня».

14:34 02.06.2020 Ситуацию с эпидемией коронавируса в России удаётся держать под контролем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Динамика изменений в мире нарастает, и чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин высоко оценил работу правительства России в условиях пандемии

14:34 02.06.2020 Михаил Мишустин отметил, что общенациональный план содержит порядка 500 мероприятий.

14:36 02.06.2020 Владимир Путин: с начала июля необходимо приступить к активной реализации конкретных шагов.

14:36 02.06.2020 Владимир Путин подчеркнул принципиальную значимость плана для структурных изменений в экономике.

14:41 02.06.2020 Проект плана действий по восстановлению экономики должен вернуть российскую экономику на траекторию устойчивых темпов роста ВВП. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит нам стабильно наращивать реальные доходы граждан», — заявил Мишустин. Читайте также: Планируем выйти на темпы роста экономики выше докризисных — Мишустин

14:49 02.06.2020 План восстановления экономики после эпидемии коронавируса предполагает фокуус на активной политике в сфере занятости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Закрытие предприятий и сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили проблему, всё это может повлечь за собой снижение доходов, а значит и платёжоспособного спроса. Поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости», — заявил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин представил основные параметры плана по восстановлению экономики РФ

15:03 02.06.2020 Российскому правительству необходимо как можно скорее подготовить уточнения по реализации национальных проектов в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 2 июня президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», — сказал Путин. Читайте также: Путин поручил правительству подготовить уточнения по нацпроектам

15:05 02.06.2020 Во второй половине июня правительство должно окончательно определиться с параметрами плана действий по восстановлению экономики России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «В ближайшее время обсудим макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь очень много вопросов, понятно, что жизнь вносит свои коррективы. С учётом всей этой работы я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, тем более что мы договаривались продолжить работу и с объединениями предпринимателей», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин установил сроки запуска плана по восстановлению экономики России

15:10 02.06.2020 Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил установить в России минимальный размер стоимости часа труда, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. Об этом: В Госдуме предложили установить минимальный размер стоимости часа труда

15:26 02.06.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики России. Видеозапись с официального сайта Кремля. [[[video-0]]]

16:33 02.06.2020 Для того чтобы меры поддержки экономики были эффективными, государство должно сначала провести тщательный мониторинг реальной ситуации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя представление плана восстановления экономики России. Читайте также: Сначала надо увидеть реальную картину: о плане восстановления экономики

16:53 02.06.2020 Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса. Об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Михаилу Мишустину советуют повышать потребительский спрос

16:53 02.06.2020 Антикризисный план правительства РФ, о котором 2 июня было доложено президенту России Владимиру Путину, имеет шансы вывести экономику страны из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов. По его словам, ключевым аспектом плана является то, что он содержит пункт, посвящённый строительной отрасли. Именно эта сфера должна стать драйвером восстановления и роста российской экономики. «Жилищное строительство является одним из важнейших элементов плана, который Мишустин доложил Путину. Вот что у нас будет главным. А вот за счёт каких механизмов это будет происходить, пока не ясно», — сказал экономист. Об этом: «Эта стратегия должна сработать» — экономист об антикризисном плане РФ

17:23 02.06.2020 У правительства России появился уникальный шанс провести реальную модернизацию экономики РФ и создать всё необходимо для избавления от той сырьевой зависимости, в которой страна находится уже 30 лет. Об этом заявил экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом: Сумеет ли правительство РФ восстановить экономику страны за полтора года?

17:38 02.06.2020 План восстановления экономики России после эпидемии коронавируса представленный руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным — это хороший пример того, какими не должны быть экономические стратегии, цели и методы их достижения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Читайте также: Расплывчатые пожелания вместо чётких расчетов — эксперт о плане Мишустина

17:40 02.06.2020 План восстановления экономики России, представленный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, не предполагает изменения самой экономической модели РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Читайте также: Делягин жёстко раскритиковал план Мишустина по восстановлению экономики РФ

18:12 02.06.2020 Закрытый магазин в центре Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

18:31 02.06.2020 В опубликованном 2 июня плане правительства РФ по восстановлению экономики вопросы вызывает оценка снижения доходов населения на 6%, заявил доктор экономических наук Алексей Рябинин. Читайте также: Главная угроза в сползании населения в бедность и нищету — о планах в РФ

19:24 02.06.2020 Законопроект о дистанционной и комбинированной занятости внесла в Госдуму Московская городская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Авторы уверены, что новеллы будут востребованы и после окончания пандемии коронавируса. Читайте также: Законопроект о работе на «удалёнке» внесен в Госдуму

21:14 02.06.2020 «Комплекс мер восстановления экономики, предложенный сегодня правительством России, действительно, превращает кризис в возможности. Возможности — для людей, семей, предпринимателей, крупного бизнеса, социальных отраслей, возможности для развития новых быстрых цифровых форматов взаимодействия», — заявил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко. По словам губернатора, в национальном плане, предложенном президенту России, нашли своё отражение и предложения Ленинградской области. «Например, увеличение минимального размера пособий для безработных, финансирование общественных работ. Эта возможность заработка в регионе уже предоставлена тем, кто в последнее время потерял доход. Задача, которую мы поставили на региональном уровне — максимально сохранить капитальные вложения и инвестиции в инфраструктурные проекты — поставлена и на федеральном уровне», — добавил глава Ленинградской области.