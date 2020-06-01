Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга спустя три месяца после начала пандемии коронавирусной инфекции могут немного расслабиться. Почти во всех работающих торговых предприятиях города в продаже имеются медицинские одноразовые маски, при этом в основном по доступной цене, передает корреспондент ИА REGNUM. Правда, далеко не все маски реально способны сделать то, ради чего их носят, — снизить риск заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежь в масках на самокатах

Напомним, с 1 июня в Петербурге ношение масок на улице носит лишь рекомендательный характер. Однако надеть маску горожанам все же придется при посещении общественных мест: магазинов, аптек, МФЦ, других работающих организаций, общественного транспорта и кладбищ.

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Если еще в середине мая медицинскую маску днем с огнем было не сыскать, и об этом люди ежедневно сообщали в соцсетях, в том числе на странице губернатора, то сейчас индивидуальные средства защиты органов дыхания продаются практически во всех крупных аптечных и торговых сетях города.

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Так, на сайте сети аптек «Вита» представлен широкий выбор масочных изделий. Самая дешевая — медицинская трехслойная маска из нетканого материала, нестерильная, от казанской фабрики «Спецмедзащита». Упаковка из трех штук обойдется покупателю в 55 рублей (18,3 руб. за 1 шт.).

Защитная маска из нетканого материала в количестве пяти штук в упаковке от ульяновского производителя ООО «Тексдар+» предлагается за 99 рублей (19,8 руб. за 1 шт.). Маска гигиеническая «стандартная защита» №1 — от крупного производителя из Узбекистана — стоит 24 рубля 90 копеек за штуку. По такой же цене можно приобрести и маску лицевую гигиеническую трехслойную, от него же.

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В аптеках «Невис» трехслойная гигиеническая маска на резинках из нетканого материала от производителя ООО «МедПол» из Ленобласти на несколько копеек дешевле. Однако в продажу они идут упаковками по десять штук стоимостью 245 рублей (24,50 руб. за 1 шт.). В наличии они есть почти во всех торговых точках, если судить по сайту аптечной сети.

Кроме того, в продаже также есть многоразовые маски из 100% хлопка в упаковке из трех штук от производителя ООО «Комацо» (г. Тихвин). В продаже упаковка выставлена по «суперцене» за три штуки — 441,50 рубля (147,2 руб. за 1 шт.), что для многоразовой маски вполне приемлемо.

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В сети «ЛекОптТорг» доступны трехслойные медицинские маски на резинках в индивидуальной упаковке от петербургского производителя ООО «Вендиго». Цена за них — 250 рублей (25 руб. за 1 шт.) — в продаже они представлены только в упаковке по 10 штук. Также на сайте аптечной сети выставлены на продажу упаковки медицинских масок от китайского производителя. Трехслойная гигиеническая маска в количестве 50 штук обойдется покупателю в 1250 рублей.

В аптеке «Доктор Столетов» трехслойную маску можно приобрести за 35 рублей. А вот данные о наличии подобного товара на сайтах в таких популярных в Петербурге аптеках, как «Озерки» и «Университетская», почему-то не представлены.

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Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в киосках в метро

Добавим, что помимо аптек СИЗ можно приобрести и в обычных торговых точках. Например, в сети гипермаркетов «Лента» одноразовые гигиенические маски для лица от китайского производителя Ningbo Ironwings International Trad продаются в количестве 50 штук за 1246, 86 рубля, а с учетом скидки по карте клиента «Ленты» — 1187, 49 рубля (24,90 и 23,7 рубля за 1 шт. соответственно).

В сети гипермаркетов «ОКей» маска из 100% хлопка от российской торговой марки «КотМаркот» обойдется покупателю в 79,90 рубля за штуку, а из неопрена (синтетический каучук) — в 299 рублей.

Отметим, по мнению экспертов, самое эффективное средство защиты при эпидемии — специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски. Такие встретить в обычной продаже, особенно в сейчас, достаточно трудно. Поэтому специалисты рекомендуют использовать в общественных местах обычные медицинские маски. В наши дни их производят из трехслойного материала SMS, сочетающего слои: спанбонд — мелтблаун — спанбонд. Они в 95−98% случаев защитят от инфекций.

Однако, согласно данным сайта федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией «Стопкоронавирус.рф», зачастую в интернете под видом медицинских продаются строительные или гигиенические маски. Строительные предназначены для защиты от пыли и грязи. Гигиенические же являются всего лишь текстильным изделием. Их защитные свойства никем не установлены и не доказаны.

Это же касается масок из синтетического каучука или маски с «богатыми ионами» медными волокнами. Несмотря на то, что неопрен используется в медицине, но — в качестве материала для изготовления ортопедических изделий — везде, где требуется фиксация и поддержка проблемных участков тела, а также в спортивной медицине для восстановительного лечения.