Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Как минимум в полтора раза подорожали медицинские маски в Петербурге после широкого распространения информации о вспышке коронавируса в КНР. При этом маски можно найти далеко не во всех аптеках города и области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медицинская маска Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В России подтверждены лишь два случая заболевания данным вирусом, а в Петербурге, несмотря на многочисленные госпитализации, ни одного. Чтобы обезопасить себя от заболевания, городской комитет по здравоохранению и управление Роспотребнадзора рекомендуют петербуржцам прибегать к стандартным мерам безопасности при пике респираторной инфекции.

Так, чтобы обезопасить себя и близких при чувстве недомогания, повышения температуры и прочих симптомах ОРВИ необходимо сразу же обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Медицинские маски также рекомендовано носить только заболевшим. Осознанное отношение к себе и окружающим позволит избежать заражения многих людей.

Ранее начальница отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва сообщала ИА REGNUM, что по данным на четверг, 29 января, запас масок в аптеках города составлял 6,8 млн штук. При этом в ведомство не поступало сообщений о нехватке гигиенических принадлежностей в городе.

Однако как выяснил корреспондент ИА REGNUM, в городе все же наблюдается отсутствие основного продукта превентивных мер. Например, в аптеке «Невис» в справочной службе корреспонденту агентства сообщили, что респираторные маски в наличии есть не везде, например ни в одной из аптек сети ее нельзя найти в Калининском районе города, однако купить можно в соседнем — в Выборгском, но только в одной.

«Цена за маску составляет 64 рубля, прежнюю цену не помню», — сказала собеседница агентства.

На сайте сети аптек найти необходимую продукцию непросто, только по запросу «медицинская маска» выпадает продукция «по специальной цене» в 48 рублей, при этом цена действует с 29 января. Также, по данным сайта, в Приморском районе маски есть в наличии только в двух аптеках и аптечных пунктах при универсаме «Пятёрочка», а также в Курортном, Невском, Петроградском, Колпинском, Кировском и других районах, в каждом по четыре магазина. Однако, согласно тому же сайту, маски есть и в четырёх магазинах Калининского района.

В Ленинградской области же медицинские маски можно купить в: Выборгском районе в трёх аптеках и одном пункте — две в Светлогорск и по одной в Рощино и в Выборге, в Кировском районе в четырёх аптеках — две в Шлиссельбурге, и по одному магазину в Назии и Кировске, такая же ситуация обстоит и в остальных районах региона.

В сети аптек «Озерки» выбор масок побогаче, цена, в зависимости от плотности, варьируется от 10 за штуку до 49 рублей за комплект из трёх штук. А в сети «Фиалка» цена также варьируется от 40 рублей (в наличии маски есть в количестве 42 штук только в одной аптеке в Выборгском районе города) до 870 рублей в Приморском районе.

Больше всего в наличии масок по цене от 100 до 160 рублей за упаковку. В «Петербургских аптеках» цена за упаковку с тремя масками идёт от 30 рублей, по пять — от 40 рублей, при этом последние можно найти не везде.

Самые дешевые маски можно найти в сети аптек «Вита», там за одну маску из нетканого материала попросят от 4 до 16 рублей.

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