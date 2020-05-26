Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Петербурге ежедневно кладут в больницу по 670 человек, а не по 200−300, как раньше, что власти связывают с последствиями майских праздников на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил 26 мая заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи в Петербурге

Чиновник уточнил, что в настоящее время в городе развернуты 11,5 тыс. коек для больных COVID-19 в 21 стационаре, и почти все они забиты под завязку.

«За последние несколько дней у нас установилась цифра: примерно 650 человек выписываем домой пациентов, это пациенты легкие либо выздоровевшие совсем, и примерно 650 человек мы госпитализируем. Чтобы понять объем, это по мощности практически Покровская больница. То есть мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и одну Покровскую больницу кладём», — сказал Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он подчеркнул, что это колоссальная нагрузка для сотрудников стационаров, которая не ослабевает ни на минуту. За 10−12 дней фактически «обновляется» состав пациентов каждой больницы.

Власти связывают пиковые показатели по госпитализации последних дней с последствиями майских праздников, когда петербуржцы массово проводили досуг, собираясь большими группами на воздухе, у воды, в парках или ходили в гости.

«Прежде всего мы это связываем с тем, что сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 мая и 9 мая. Потому что примерно 10−15 дней прошло после того, как люди у нас массово стали выходить на улицы, встречаться. Мы именно с этим связываем этот пиковый подъем. Потому что еще две недели назад у нас средняя госпитализация в сутки была 200−300 человек. Сейчас у нас стабильно установилась цифра в 650−670 человек ежедневно — госпитализируем с пневмониями или с пневмониями с «ковидом», — заявил зампред комитета по здравоохранению.

В перспективе власти намерены открыть филиал Городской больницы № 20 на базе поликлиники № 42, что произойдет в ближайшие дни, а также открыть второй корпус больницы № 15. Кроме того, готов к открытию второй павильон в полевом госпитале «Ленэкспо» — на этот раз на 474 койки. Заметим, уже работает стационар в павильоне № 7 на 1000 коек.

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«Решается вопрос о переводе персонала Николаевской больницы целиком, всем коллективом, чтобы запустить эту часть, если понадобится. Пока мы справляемся теми стационарами, которые открыты, но в достаточно напряженном режиме», — сказал Сарана.

Напомним, на днях стало известно, что упомянутая выше Покровская больница переполнена — на примерно 550 коек там приходится 650 пациентов.

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За последние сутки в Петербурге зафиксировано 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии — 14 076 случаев. Скончались 150 человек. Выздоровели 3744 человека.