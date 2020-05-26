Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге поликлинику № 42 Московского района перепрофилируют под прием больных коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщила главный врач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, на базе поликлиники № 42 будет оборудовано 220 коек для больных COVID-19 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

«Это боксированная система, в каждой палате душ и туалет, — заметила Суровцева. — К нам пришли работать врачи и медсестры. В этом учреждении мы сможем обеспечить персоналом, может быть не 100%, но на 70% точно».

Кроме того, в новом учреждении будет своя реанимация на 27 коек.

Напомним, к 23 мая количество медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, принимающих больных с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 23-х. В них развернуто более 9 тыс. коек. Дополнительно планируется развернуть еще 1250 коек.

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