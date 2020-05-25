Москва, 25 мая, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Риторика Украины стала жёстче с приходом к власти президента Владимира Зеленского, заявил 25 мая российский постпред при ООН Василий Небензя на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Небензя "Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным».

Российский дипломат отметил, что у Киева, судя по его очередному хвастливому утверждению, будто украинская власть снова помешала Москве, единственным политическим приоритетом «является противодействие России во всех возможных формах».

Читайте также:В ДНР указали на мошенничество Зеленского в Минском процессе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Украина в период президентства Зеленского ничуть не приблизилась к здравомыслию в отношении Донбасса, заявляли неоднократно и в ДНР.

Читайте также:Мэр Горловки: при Зеленском нас обстреливают в два раза сильнее