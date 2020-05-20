Москва, , 14:12 — REGNUM С тех пор как Владимир Зеленский стал президентом Украины, обстрелы ДНР со стороны украинских вооруженных формирований усилились в два раза. Об этом 20 мая заявил мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Обстрелы усилились в два раза. Донецкая народная милиция получила строжайший приказ не отвечать. Но когда нас обстреливают и на головы летят мины, гибнут мирные граждане, — молчать нельзя. Если мы возьмём статистику обстрелов, которые показывает ОБСЕ со стороны ДНР и Украины, то она будет не только не в пользу Украины, а катастрофически не в её пользу», — сказал Приходько.

По его словам, на данный момент все снаряды летят в сторону ДНР. Только 19 мая от обстрелов украинских вооружённых формирований на территории Народной Республики сгорело два дома, которые находились на расстоянии трёх километров от линии фронта.

«Когда украинская сторона говорит, что ДНР обстреливает мирные поселки, мы всегда говорим: приведите пример. Страдаем сейчас только мы», — отметил мэр Горловки.

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