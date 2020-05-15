Донецк, 15 мая 2020, 23:26 — REGNUM Полагаться на честность Киева в урегулировании ситуации с Донбассом участникам «нормандских» переговоров не следует, заявил 15 мая Олег Онопко, член комитета Народного Совета ДНР по конституционному законодательству и госстроительству, в интервью «Донецкому агентству новостей».
Комментируя итоги очередного раунда переговоров по Донбассу, которые состоялись 14 мая, Онопко указал на «полное политическое бездействие украинских кураторов и затягивание переговорного процесса» Киевом.
Конкретных шагов к установлению мира от Киева ждать не приходится, отметила председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам очередного раунда переговоров по Донбассу представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил о срыве Киевом переговорного процесса.
Читайте подробнее: Грызлов: Киев вновь сорвал переговоры о прекращении огня в Донбассе
Читайте ранее в этом сюжете: Украина отказалась выполнять ключевой пункт Минских соглашений