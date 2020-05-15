Донецк, , 23:26 — REGNUM Полагаться на честность Киева в урегулировании ситуации с Донбассом участникам «нормандских» переговоров не следует, заявил 15 мая Олег Онопко, член комитета Народного Совета ДНР по конституционному законодательству и госстроительству, в интервью «Донецкому агентству новостей».

Комментируя итоги очередного раунда переговоров по Донбассу, которые состоялись 14 мая, Онопко указал на «полное политическое бездействие украинских кураторов и затягивание переговорного процесса» Киевом.

Владимира Зеленского в Минском процессе, и в ближайшем будущем на Киев будет оказано давление от тех, кого украинские политики считают своими партнёрами». Онопко «Надеемся, что участники нормандского формата также осознают очевидный факт мошенничества [президента Украины]в Минском процессе, и в ближайшем будущем на Киев будет оказано давление от тех, кого украинские политики считают своими партнёрами».

Конкретных шагов к установлению мира от Киева ждать не приходится, отметила председатель комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Петра] Порошенко». Шишкина «В Киеве давно привыкли давать лживые обещания и выставлять виновниками конфликта кого угодно, кроме самих себя. А Зеленский в свою очередь продолжает политику геноцида народа Донбасса в лучших традициях своего предшественника — [».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам очередного раунда переговоров по Донбассу представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил о срыве Киевом переговорного процесса.

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