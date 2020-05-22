Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Неофициальный «Список памяти» медицинских работников Петербурга, погибших в период борьбы с коронавирусной инфекцией, пополнился новыми именами, и теперь в нем 21 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM «Стена памяти» в Петербурге.

Этот список составляется с помощью информации родственников и коллег умерших медработников. Информация и портреты медиков размещены на импровизированном мемориале напротив здания комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По неофициальным данным, в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции известно о смерти 20 медицинских работников:

59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога ЛарисыВеселаго — из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе;

50-летнего анестезиолог-реаниматолога Сергея Белошицкого, 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова Александровской больницы. 55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко — из Госпиталя для ветеранов войн;

60-летней санитарки ТатьяныКанкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена; 67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды;

71-летнего заведующего отделения лучевой терапии Городской клинической больницы №31, врач-рентгенолога Виктора Парафило. А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, 55-летней педиатра детской клинической больницы Ирины Бурнышевой, 45-летней рентгенлаборанта городской больницы №15 Людмилы Жиленковой.

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На стене памяти, созданной горожанами, появилось новое имя — 53-летней Марины Дубровской, которая работала анестезиологом в клинической больнице «РЖД-Медицина». Напомним, больница была перепрофилирована под прием больных коронавирусом.

Кроме того, в список медицинских работников, ставших жертвами коронавируса, была включена уборщица технических помещений Центральной станции скорой помощи — 84-летняя Антонина Антонова.

Подчеркнем, официальных подтверждений полного списка погибших от коронавируса врачей нет. Городские власти признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь пяти медиков.

Напомним, ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявлял, что каждый подозрительный летальный случай в эпидемический сезон 2020−2021 оценивается комиссией по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. В среднем диагностика и выявление причин смерти у экспертов занимает от 10 до 12 дней. Однако в последние дни оглашение причин смерти стало занимать почти месяц от даты смерти.

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