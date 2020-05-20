Санкт-Петербург, 20 мая, 2020, 09:40 — ИА Регнум. В Городской больнице №40 Санкт-Петербурга зафиксирован второй успешный случай лечения коронавирусной инфекции с помощью донорской плазмы. Врачам удалось спасти своего коллегу, у которого заболевание протекало в тяжелой форме. Об этом 20 мая сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Комитет по здравоохранению СПб Врач Анатолий Спирин

Заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин стал вторым пациентом городской больницы №40, которого лечили плазмой донора, переболевшего COVID-19. В настоящий момент петербуржец выписан домой, в то время как надежды на скорейшее выздоровление еще несколько дней назад были минимальны.

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Как рассказал Спирин, на пятый день болезни его состояние ухудшило: поднялась температура, из-за вирусной пневмонии появилась одышка, появился сильный кашель, нарастала интоксикация и пришлось дышать кислородом.

«Я уже хотел писать письма дочке. К счастью, плазма, которую мне прокапали, сыграла свою решающую роль. Я проспал ночь, не захлебываясь, а на утро проснулся не то чтобы здоровым, но понял, что что-то изменилось», — отметил Спирин.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Евгения Гарбузова, после применения плазмы на следующие сутки клиническая ситуация стала меняться, у пациента улучшилась оксигенация, и еще через сутки его состояние перестало внушать опасения по своему состоянию.

Что касается третьего пациента, то он продолжает находиться под наблюдением врачей в Городской больнице №40. Ему также была перелита донорская плазма, сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Как отметили в комздраве, врачи отмечают, что после переливания его состояние стабилизировалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом спасенном с помощью донорской плазмы петербуржце. Им стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 больницы № 40 Дмитрий Ильин. Его состояние врачи также оценивали как тяжелое, но после применения донорской плазмы он пошел на поправку.

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Отметим, несмотря на имеющийся позитивный опыт, методика лечения с помощью донорской плазмы еще до конца не изучена. Кроме того, плазма может помочь пациентам, которые болеют в легкой или среднетяжелой форме и не подключены к аппарату ИВЛ.

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