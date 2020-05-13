Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге чуть больше недели назад начался забор плазмы у переболевших коронавирусной инфекцией. Однако лечение ею начнется только после тестов на антитела и только тех заболевших, у кого отмечается средняя и тяжелая форма, и они не подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом 13 мая заявила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам ректора Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) Сергея Багненко, возлагать большие надежды на плазму не стоит. Это процесс лечения пока еще до конца не изучен и носит экспериментальный характер.

«Мы пытаемся найти лекарство. Сейчас возлагаем надежды на препарат против эболы, но реального препарата, который мог бы воздействовать на вирус, мы не нашли,— отметил Багненко. — Хотелось бы иметь плазму от переболевших людей, которая начала бы спасать больных. Теоретически все понятно, в мире этот опыт есть, есть положительные примеры, но есть ряд ограничений для нас, которые не позволяют нам перевести все в рутинную практику».

Прежде всего речь идет о том, что нет систем, которые позволяли бы определять напряженность наработанного иммунитета для того, чтобы брать только тех доноров, у которых иммунитет устоялся.

«Одномоментно забрать плазму и тут же перелить мы пока не можем. Мы должны дождаться действующей тест-системы, которая в принципе разработана, но вся идет в Москву», — отметил спикер.

Чтобы стать донором плазмы, человек должен не менее чем за месяц до сдачи переболеть COVID-19 и любой вирусной инфекцией. После того как плазма биобанкируется и определяется напряженность противовирусного иммунитета, она будет целенаправленно использоваться.

В настоящий момент забор плазмы в Санкт-Петербурге проводят в нескольких учреждениях — на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) и на Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.

Отметим, что доноров городской станциитотбирают врачи двух клиник — городской больницы №40 и клинической инфекционной больницы имени Боткина, где те проходили стационарное или амбулаторное лечение. Стать донором могут пациенты, которые переболели COVID-19, полностью выздоровели и, с того момента, прошло 30 дней и более. И те, у кого прошло 14 дней с момента факта фиксации инфекции, однако такие доноры принадлежат ряду дополнительных исследований.

«К сожалению, доноры, которые переболели 14 дней COVID-19 имеют остаточные явления, — отметила главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина. — Даже спустя месяц после факта выздоровления, имеется серьезные отклонения в клиническом состоянии, как со стороны клинических исследований крови, так и изменений на компьютерной томографии. Это является серьезным противопоказанием к донорству».

Первые заборы плазмы на базах города начались с 6 мая, и уже пожертвовали свою плазму около 12 человек. Однако специалисты отмечают, что плазма — не панацея, она может помочь, примерно, лишь в 30% случаев.

«Применение этой методики [лечение плазмой, — прим. ред.] носит экспериментальный, научно-исследовательский характер. Ни одной страной мира и ВОЗ в этой части нет никакой доказательной медицины, — подчеркнула Засухина. — Применение антиковидной плазмы более эффективно в стадиях среднего и тяжелого течения, до применения ИВЛ».

Кроме того, отмечают эксперты, положительные результаты отмечаются не у всех пациентов, которым была перелита плазма.

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