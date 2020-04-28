Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова начата работа по созданию базы данных доноров-реконвалесцентов COVID-19 — переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля сообщает отделение переливания крови вузовской клиники.

Ранее сообщалось, что переливание плазмы с высоким титром специфических антител является жизнеспасающим методом лечения для пациентов с тяжелой формой течения новой коронавирусной инфекции.

«Если вы недавно перенесли подтвержденный COVID-19, вы можете стать донором иммунной плазмы и спасти жизнь человека!», — говорится в сообщении.

Чтобы сдать плазму, необходимо связаться по телефону с сотрудниками отделения по номерам: 8 (900) 622-77-18 с 08:30 до 16:00 в рабочие дни.

Отметим, что за сдачу иммунной плазмы донорам полагается денежная компенсация.

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