Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 01:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге со вторника, 12 мая, начал действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте и магазинах. За нарушение нового режима можно получить штраф в 4000 рублей. Все остальные ранее введенные Смольным ограничительные меры также остаются в силе вплоть до 31 мая. Обязательный «масочный режим» еще до начала своего действия вызвал бурю возмущения в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на улице Петербурга

В том, что Петербург, в отличие от других регионов страны, пока не выходит из «карантина», власти города обвинили самих горожан. Как заявили в пресс-службе городского правительства, сохранение и ужесточение ограничений «связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки», и причиной тому — «низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1, и в целом наблюдается его снижение». Правда, в последние дни индекс начал расти, но было уже поздно.

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Главной новацией для Петербурга с 12 мая станет предписание обязательного ношения масок в общественных местах. Камнем преткновения в дискуссиях горожан стало стремление Смольного сделать маски обязательными во всех случаях нахождения за пределами дома или уединенного рабочего места, то есть на улицах. Однако процитируем пункт 2−20 внесенных изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121:

« С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты».

В городском законе об административных правонарушениях улицы отнесены к общественным местам, а значит, требование ношения средств индивидуальной защиты распространяется и на них.

При этом в пункте 2−5.3 постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым, конкретизируется, что имеется в виду под средствами индивидуальной защиты. Для органов дыхания это гигиенические, в том числе медицинские, маски — одноразовые и многоразовые, а также респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту. В качестве средства защиты рук упомянуты только одноразовые перчатки.

Это требование, особенно в части перчаток, вызвало наибольшее недоумение у петербуржцев, которые теперь гадают, обязательны ли только маски или их сочетание с перчатками, и если второе, то будет ли нарушением ношение тканевых, кожаных, резиновых и иных многоразовых перчаток.

Тем же постановлением Смольного организациям розничной торговли всего лишь рекомендовано «обеспечить наличие в продаже средств индивидуальной защиты». А городским комитетам поручено «обеспечить реализацию средств индивидуальной защиты в вестибюлях станций Петербургского метрополитена».

Как сообщалось, автоматы по продаже масок, перчаток и влажных салфеток уже появились на станциях метро и должны заработать утром 12 мая. Хватит ли их на всех желающих, станет ясно в ближайшие часы.

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О том, как будет (или не будет) соблюдаться масочно-перчаточный режим в Петербурге, ИА REGNUM расскажет в своем репортаже днем 12 мая.