Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Петербург едва пересёк черту, отделяющую красную зону от оранжевой, по уровню самоизоляции. По данным сервиса «Яндекса», к полудню 11 мая индекс Петербурга составляет 3,1 балла — это означает, что «на улице есть люди».

Заметим, всю первую декаду мая Петербург днем стабильно находился в красной зоне с большим количеством людей на улицах.

Власти уже объяснили этим фактом продление ограничений до 31 мая, а также обязательное ношение перчаток и медицинских масок в общественных местах, транспорте, магазинах и даже на улице с 12 мая под угрозой штрафов. Маски обещали начать продавать на станциях метро.

Добавим, в целом по России индекс самоизоляции днем 11 мая несколько выше, чем в остальные праздничные дни. Несколько крупных городов, как и Петербург, поднялись из красной в оранжевую зону: Москва, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Остальные, которые показывали результат ниже двух баллов, поднялись выше двойки.

За сутки в Петербурге нашли более 300 носителей коронавируса, общее их число за все время пандемии — 7 тыс. 711 человек. По России число заражений к 11 мая достигло 221 тыс. 344, умерли от COVID-19, согласно официально подтвержденным причинам смерти, 2 тыс. 9 жителей России.

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