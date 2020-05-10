Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Отсутствие индивидуальной защитной маски и перчаток, которые в Санкт-Петербурге с 12 мая нужно будет использовать в обязательном порядке, будет наказываться штрафом в размере 4 тысяч рублей. Об этом 10 мая сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности, предусмотрен штраф 4 тысячи рублей», — говорится в сообщении на официальной странице комитета по вопросам законности в соцсети «ВКонтакте».

Также в нем уточняется, что можно для соблюдения данных мер использовать гигиенические и также медицинские маски, респираторы и заменяющие их изделия из текстиля, предназначенные для защиты органов дыхания, и перчатки.

Кроме того, указывается, что штрафы будут назначать по статье муниципального закона об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение требований режима повышенной готовности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что часть вестибюлей Московского метрополитена, которые были закрыты из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будут открыты с 12 мая.

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