Абакан, 7 мая, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Циркулирующие в Хакасии слухи о возможной скорой отставке главы региона коммуниста Валентина КоноваловаИА REGNUM прокомментировал хакасский журналист и общественный деятель Александр Мяхар.

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

«Уверен, что сценарий снятия Коновалова с должности ещё месяц-два назад не рассматривался никем, кроме его оппонентов. Но ситуация с распространением коронавируса заставила очень многих посмотреть на это по-другому. Такого уровня неподготовленности к управлению и непрофессионализма не ожидали, похоже, даже самые ярые оптимисты. Хакасия лидирует по СФО в части заболеваемости на 100 000 населения (показатель в Хакасии на 100 тыс. населения 65,8 — прим. ИА REGNUM). Регион, о котором ещё пару лет назад мало кто знал, находится в лидерах по печальному показателю — летальности на число заболевших. И это при том, что субъект насчитывает меньше миллиона граждан населения, а значит, можно было организовать чёткую и эффективную работу по противодействию вирусу», — подчеркнул Александр Мяхар.

Он также обратил внимание на скандалы, касающиеся содержания пациентов с коронавирусом:

«Можно говорить и о скандалах в части содержания пациентов, хронической несправедливости власти Хакасии, когда чиновниками выписываются премии, золотые парашюты, а уровень жизни населения республики только падает, и вся экономика стагнирует. Как издевательство при этом выглядит то, что республика просит у Михаила Мишустина 10,5 млрд на первоочередные социальные нужды, а при этом в здании правительства идёт ремонт, и пациентов в больницах вместе с врачами не могут обеспечить нормальной едой».

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Собеседник ИА REGNUM отметил, что «сценарий снятия Коновалова очень вероятен в ближайшее время»:

«Речь уже идёт о жизни граждан страны, об их здоровье, которое подвергается риску из-за неумения организовать работу должным образом. По сути, даже если бы власти не рассматривали вопрос о снятии Коновалова, в текущих условиях они просто обязаны это сделать. В связи с этим сценарий снятия Коновалова очень вероятен в ближайшее время. Вопрос, конечно, ещё в технологии, ведь врио, которого назначат, надо будет и выигрывать выборы. Его могут повести на выборы осенью этого года или дать время закрепиться до следующего года. В связи с этим возникает много чисто технических вопросов, которые не отменяют очевидного — нельзя к руководству региона допускать человека без опыта успешной управленческой деятельности. Кризисная ситуация сразу показывает несостоятельность такого подхода и угрожает не только благосостоянию, но и здоровью и жизни граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года по результатам второго тура губернаторских выборов. В 2020 году в регионе разгорелся коррупционный скандал, после которого поднялась волна слухов о скорой отставке Коновалова. И. о. замглавы Хакасии, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков был арестован по подозрению в получении взятки. В настоящее время Новиков отстранён от должности.

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Масла в огонь подлили промахи властей Хакасии, касающиеся борьбы с коронавирусом.

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