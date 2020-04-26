Санкт-Петербург, 26 апреля, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Врач-нейрохирург высшей категории, заведующий отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.

Дарья Драй ИА REGNUM Клиническая больница им. Боткина в Петербурге

Эту информацию изданию «Фонтанка» уже подтвердили в городском комитете по здравоохранению.

Смерть 51-летнего медика с более чем 20-летним стажем работы стала второй среди врачей Александровской больницы, куда случайно занесли коронавирус при госпитализации одного из пациентов. Сейчас эта больница полностью перепрофилирована на прием больных с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в больнице им. Боткина умер анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий, также заразившийся при исполнении служебных обязанностей. Ему было 50 лет.

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Кроме того, в Петербурге скончались четыре медсестры с коронавирусной инфекцией. Взаимосвязь их гибели с работой выясняется.