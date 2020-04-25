Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM В Петербурге скончались четыре медицинских сестры, у которых ранее зафиксировали заражение новой коронавирусной инфекцией. Это подтвердили 25 апреля в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

При этом в ведомстве напрямую не связывают данные трагические случаи с исполнением медсёстрами своих служебных обязанностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в Сети появились данные погибших медиков:

Светлана Д., 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн;

Мария Т., 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн;

Наталья Р., 58 лет, медсестра поликлиники;

Валентина Ш., 56 лет, операционная сестра, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Как рассказали в комздраве, у всех скончавшихся женщин-медиков, помимо коронавирусной инфекции, были либо другие тяжёлые заболевания, которые привели к смерти, либо они могли заразиться не при исполнении трудовых обязанностей.

«Медики могут заражаться, как и все другие люди, в других местах. Не только на работе», — добавили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Отметим, что петербургский Госпиталь ветеранов войн официально перепрофилирован на прием больных с COVID-19.

Как уже сообщалось, 24 апреля в реанимации Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина в Санкт-Петербурге скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы, 50-летний Сергей Белошицкий. У него при жизни была подтверждена коронавирусная инфекция.

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Напомним, в Петербурге сотрудникам государственных медучреждений, «пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», полагаются компенсации из бюджета.

Если медик заразился коронавирусом, ему единовременно выплатят 300 тыс. рублей. Если в результате такого заражения была получена инвалидность, то единовременная выплата составит 500 тыс. рублей. Если же медик скончался в связи с заражением коронавирусом на рабочем месте, то членам его семьи заплатят 1 млн рублей.

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