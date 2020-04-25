Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Семья скончавшегося от COVID-19 петербургского врача Сергея Белошицкого получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей, полагающуюся в случае смерти медработника согласно постановлению городского правительства. Об этом 25 апреля сообщили в Смольном.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы, 50-летний Сергей Белошицкий скончался в реанимации Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина. Ранее специалист более 20 лет проработал в Елизаветинской больнице Петербурга.

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Белошицкий умер от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции, которая была подтверждена при жизни. Как предполагается, доктор заразился, оказывая помощь инфицированному пациенту Александровской больницы.

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов позвонил близким умершего врача и выразил им свои соболезнования.

«Коллеги знали его как талантливого, преданного своему делу врача. Посвятив себя благородной профессии, он спасал жизни людей, и сам умер от тяжелой болезни. Светлая ему память», — говорится в тексте соболезнования, которое опубликовал Смольный.

Тяжелой утратой дал медицинского сообщества города назвал смерть медика гендиректор НМИЦ им. В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, возглавляющий Межведомственную медицинскую рабочую группу при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

«Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение, войну, в которой не может быть перемирия, и мы уверены, что самоотверженные действия наших коллег, стоящих перед смертельной опасностью, принесут победу человечеству в этой битве», — заявил академик Шляхто.

Напомним, по данным на 25 апреля, в Петербурге умерли 23 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, в том числе трое — за последние сутки.

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