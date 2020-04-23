Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Помимо временного госпиталя для больных с легким течением коронавирусной инфекции в павильоне комплекса «Ленэкспо», в Санкт-Петербурге развернут еще два стационара для таких пациентов — в пансионате «Заря» в поселке Репино и в инфекционном отделении Городской больницы №20 на улице Гастелло.

Иван Петров ИА REGNUM Временный госпиталь в «Ленэкспо»

В «Ленэкспо» будет развернуто 1000 коек, в «Заре» — 600 коек, в больнице №20 — 350 коек, сообщили 23 апреля в Смольном.

Напомним, к 28 апреля в Петербурге будут развернуты 5483 койки для больных средней и тяжелой степени в 14 учреждениях здравоохранения, в том числе в семи федеральных медицинских центрах.

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Как рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа,

Правительство Петербурга зарезервировало 1,936 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Также остаются в дефиците аппараты ИВЛ. Однако иметь деньги на их покупку — мало.

«Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра», — сообщил Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что городская система здравоохранения сейчас перегружена в связи с ростом количества пациентов с симптомами коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 и подозрением на нее принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4013 коек.