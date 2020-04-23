Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что городская система здравоохранения в настоящий момент перегружена в связи с ростом количества пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Скорая помощь в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 и подозрением на нее принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4013 коек. К 28 апреля под прием больных с коронавирусной инфекцией будут перепрофилированы еще пять медицинских учреждений: Мариинская больница, Городская больница №38 им. Н.А. Cемашко, Городская больница №15, Роддом №16 и Детская городская больница святой Ольги.

«Городское здравоохранение делает всё возможное для того, чтобы обеспечить всем нуждающимся высококвалифицированную медицинскую помощь. Между тем нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная», — отметили в комздраве.

При этом в ведомстве указали, что помочь в стабилизации сложившейся ситуации может каждый житель Петербурга, достаточно только соблюдать правила профилактики и самоизоляцию.

«Индекс самоизоляции напрямую связан с ростом или снижением заболеваемости. Как только его показатель снижается — происходит вспышка болезни», — отмечают в ведомстве.

Также в комитете по здравоохранению отметили, что городским властям нужно время на организацию дополнительных мест в городских стационарах и нового госпиталя.

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Отметим, что согласно сервису «Яндекс», индекс самоизоляции горожан остается низким. К вечеру четверга, 23 апреля, в Петербурге на улицах наблюдается большое скопление людей. Сам уровень изоляции оценивается сервисом в 2,5 балла из 5 возможных.

Отметим, что улучшение ситуации на улицах наблюдается лишь к позднему вечеру и лишь глубокой ночью, около 03:00 — индекс самоизоляции горожан — 4,9 балла из 5.

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