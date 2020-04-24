Путин обсуждает с банкирами спасение экономики — трансляция
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской областиАльфир Бакировуведомил Банк России о том, что кредитные учреждения региона часто отказывают владельцам компаний в получении льготных кредитов на выплату зарплат. Свое письмо Бакиров направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В аппарат ярославского бизнес-омбудсмена поступили обращения от представителей малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели сообщают об отказах банков в выдаче льготного кредита под 0%, который является одной из мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Пять крупных банков из числа заключивших соглашение с Минэкономразвития на участие в программе кредитования малого бизнеса под 0% уже одобрили заявки на общую сумму 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.
«По состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей от малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.
Более 5,9 млрд рублей кредитов в первом квартале 2020 года привлекли предприниматели Москвы под государственные гарантии.
Поручительства для получения кредитов предприятиям столицы выдавал Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). При этом общий объём самих гарантий фонда составил 2,5 млрд рублей.
Крупные российские банки стали отказываться от начисления кешбэка за расчёты по картам в интернет-магазинах. Этому предшествовало решение Банка России уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер.
Российские банки в марте 2020 года одобрили только треть заявок на потребительские кредиты — 33,2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
В России растет число жалоб граждан на отказ в предоставлении кредитных каникул, сообщают «Известия» со ссылкой на данные проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков».
«Заемщики отмечают, что сотрудники банков не владеют информацией о порядке предоставления кредитных каникул и ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства», — сообщили в ОНФ.
В Калужской области предприятиям малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
На основании расчётов Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики уже наблюдается сокращение интенсивности использования автотранспортной техники на 10−15% и связанное с этим падение выручки ведет к накоплению убытков.
Банки России рекордно нарастили в марте выдачу корпоративных кредитов — на 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
Мартовский рост составил рекордные 2,6%. Так, за весь 2019 год корпоративные кредиты увеличились на 5,8%.
Ленинградская область попала в список субъектов РФ с льготной ипотечной ставкой в 6,5% для кредитов до 8 млн рублей. Об этом 23 апреля заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время онлайн-заседания правительства региона.
Объём выданных беспроцентных кредитов на выплату зарплаты должен составить 305 млрд рублей. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, на эти цели дополнительно выделено 3,5 млрд рублей. Итоговый объём выданных кредитов должен составить 305 млрд рублей.
Банки быстрее статистики чувствуют изменения в банковской системе, отметил Владимир Путин и попросил банкиров поделиться своим видением ситуации и прогнозами на перспективу.
Все меры поддержки бизнеса и граждан со стороны банков должны быть максимально доступны, заявил Владимир Путин на совещании.
Новую льготную ставку 6,5% для ипотеки утвердят в ближайшее время. Остальное будет компенсировать государство на протяжении всего срока действия кредита. Банки уже готовятся выдавать такие кредиты, отметил Владимир Путин.
Совместная задача правительства и банковского сектора — это минимизация негативного влияния коронавируса на экономику, уверен президент России Владимир Путин.
Меры поддержки населения и бизнеса в виде льготных кредитов работают крайне неэффективно. Об этом 23 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с банкирами и экономическим блоком правительства РФ.
«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования. И это далеко не единичные случаи», — заявил Путин.
«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя. Чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Путин попросил ЦБ РФ проверить меры кредитной поддержки на исполнимость
Обещания об экономических мерах и поддержке граждан в условиях распространения коронавируса не должны оставаться абстрактными. Об этом заявил 23 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с банкирами и экономическим блоком правительства РФ.
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«Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с банкирами и представителями экономического блока правительства, говоря о льготных условиях ипотеки.
Он также отметил, что строительство жилья при соблюдении санитарных норм должно обязательно продолжаться.
Накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет 5 трлн рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Деньги, выделяемые на льготную ипотеку, должны поступать не только застройщикам, а всей кооперационной цепочке. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 апреля в ходе совещания с банкирами и экономическим блоком правительства РФ.
Об этом: Путин: деньги на льготную ипотеку не должны оседать у застройщиков
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у российских банков есть ресурсы на поддержку экономики, но они не бесконечны.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить социально-экономические потери от последствий коронавируса.
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о числе заявок на реструктуризацию кредитов.
«Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год», — сказала Набиуллина.
Владимир Путин на совещании с представителями российских банков. Фото: kremlin.ru
Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, «Хоум кредит» и Кредит Европа банк.
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2−2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи. Снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, считает регулятор.
Вслед за решением Банка России платежные системы снизили до 0,7% межбанковскую комиссию — часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Цитата из канала «Экономика».