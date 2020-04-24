Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание с представителями российских банков. Тема совещания — предоставление банковских гарантий различным отраслями экономики РФ. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов. Напомним, что российские банки к 22 апреля уже выдали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на сумму около 4 млрд рублей. Общее количество средств, выделенных на спасение российской экономики превысило два триллиона рублей. Какие поручения даст глава государства банкам, каким отраслям помогут в первую очередь — читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:52 23.04.2020 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской областиАльфир Бакировуведомил Банк России о том, что кредитные учреждения региона часто отказывают владельцам компаний в получении льготных кредитов на выплату зарплат. Свое письмо Бакиров направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В аппарат ярославского бизнес-омбудсмена поступили обращения от представителей малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели сообщают об отказах банков в выдаче льготного кредита под 0%, который является одной из мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

11:53 23.04.2020 Пять крупных банков из числа заключивших соглашение с Минэкономразвития на участие в программе кредитования малого бизнеса под 0% уже одобрили заявки на общую сумму 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства. «По состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей от малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.

11:53 23.04.2020 Более 5,9 млрд рублей кредитов в первом квартале 2020 года привлекли предприниматели Москвы под государственные гарантии. Поручительства для получения кредитов предприятиям столицы выдавал Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). При этом общий объём самих гарантий фонда составил 2,5 млрд рублей.

11:54 23.04.2020 Крупные российские банки стали отказываться от начисления кешбэка за расчёты по картам в интернет-магазинах. Этому предшествовало решение Банка России уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер.

11:58 23.04.2020 Российские банки в марте 2020 года одобрили только треть заявок на потребительские кредиты — 33,2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

11:58 23.04.2020 В России растет число жалоб граждан на отказ в предоставлении кредитных каникул, сообщают «Известия» со ссылкой на данные проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков». «Заемщики отмечают, что сотрудники банков не владеют информацией о порядке предоставления кредитных каникул и ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства», — сообщили в ОНФ.

12:00 23.04.2020 В Калужской области предприятиям малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

12:01 23.04.2020 На основании расчётов Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики уже наблюдается сокращение интенсивности использования автотранспортной техники на 10−15% и связанное с этим падение выручки ведет к накоплению убытков.

12:20 23.04.2020 Банки России рекордно нарастили в марте выдачу корпоративных кредитов — на 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ. Мартовский рост составил рекордные 2,6%. Так, за весь 2019 год корпоративные кредиты увеличились на 5,8%.

13:35 23.04.2020 Ленинградская область попала в список субъектов РФ с льготной ипотечной ставкой в 6,5% для кредитов до 8 млн рублей. Об этом 23 апреля заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время онлайн-заседания правительства региона.

13:43 23.04.2020 Объём выданных беспроцентных кредитов на выплату зарплаты должен составить 305 млрд рублей. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, на эти цели дополнительно выделено 3,5 млрд рублей. Итоговый объём выданных кредитов должен составить 305 млрд рублей.

14:16 23.04.2020 Банки быстрее статистики чувствуют изменения в банковской системе, отметил Владимир Путин и попросил банкиров поделиться своим видением ситуации и прогнозами на перспективу.

14:22 23.04.2020 Все меры поддержки бизнеса и граждан со стороны банков должны быть максимально доступны, заявил Владимир Путин на совещании.

14:24 23.04.2020 Новую льготную ставку 6,5% для ипотеки утвердят в ближайшее время. Остальное будет компенсировать государство на протяжении всего срока действия кредита. Банки уже готовятся выдавать такие кредиты, отметил Владимир Путин.

14:28 23.04.2020 Совместная задача правительства и банковского сектора — это минимизация негативного влияния коронавируса на экономику, уверен президент России Владимир Путин.

14:28 23.04.2020 Меры поддержки населения и бизнеса в виде льготных кредитов работают крайне неэффективно. Об этом 23 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с банкирами и экономическим блоком правительства РФ. «Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели — льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования. И это далеко не единичные случаи», — заявил Путин. «О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя. Чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны», — подчеркнул он. Подробности в материале: Путин попросил ЦБ РФ проверить меры кредитной поддержки на исполнимость

14:36 23.04.2020 Обещания об экономических мерах и поддержке граждан в условиях распространения коронавируса не должны оставаться абстрактными. Об этом заявил 23 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с банкирами и экономическим блоком правительства РФ. Читайте также: Путин: абстрактные обещания в экономике никому не нужны

14:48 23.04.2020 «Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул Владимир Путин в ходе совещания с банкирами и представителями экономического блока правительства, говоря о льготных условиях ипотеки. Он также отметил, что строительство жилья при соблюдении санитарных норм должно обязательно продолжаться.

14:49 23.04.2020 Работа банка в период режима самоизоляции. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:03 23.04.2020 Накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет 5 трлн рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

15:05 23.04.2020 Деньги, выделяемые на льготную ипотеку, должны поступать не только застройщикам, а всей кооперационной цепочке. Об этом заявил президент России Владимир Путин 23 апреля в ходе совещания с банкирами и экономическим блоком правительства РФ. Об этом: Путин: деньги на льготную ипотеку не должны оседать у застройщиков

15:16 23.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у российских банков есть ресурсы на поддержку экономики, но они не бесконечны.

15:20 23.04.2020 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить социально-экономические потери от последствий коронавируса. Читайте подробнее: Путин призвал минимизировать негативное влияние коронавируса на экономику

15:32 23.04.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала о числе заявок на реструктуризацию кредитов. «Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год», — сказала Набиуллина.

17:05 23.04.2020 Владимир Путин на совещании с представителями российских банков. Фото: kremlin.ru