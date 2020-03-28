Санкт-Петербург, 28 марта, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Попытки властей удержать петербуржцев дома из-за угрозы коронавируса пока не увенчались успехом: в отсутствие официально объявленного карантина многие горожане восприняли нерабочую девятидневку как весенние каникулы. Во всяком случае такой вывод можно сделать по итогам субботнего выходного дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая улица Ломоносова

Как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, призывы максимально сократить число социальных контактов, дабы отсрочить и сгладить пик заболеваемости, частично подействовали: центр города в первой половине дня пустовал. Сработали региональные запреты на работу парков, культурных учреждений и общепита.

В солнечный день набережные Невы, Александровский и Летний сады, улочки у канала Грибоедова, которые в обычное время кишат туристами, почти вымерли. Возникло впечатление, что петербуржцы всерьез восприняли уговоры чиновников сидеть дома. Кое-кто привычно вышел порыбачить к Неве, но в целом людей на улицах было заметно меньше.

Тем не менее Невский проспект остался довольно загруженной магистралью: особенно способствует прогулкам возможность взять кофе и булочки с собой на вынос из кофеен, которые хитро перешли на режим магазина — продуктовые точки в Петербурге открыты.

Бары и рестораны усилиями полиции были затворены в полночь с пятницы на субботу даже в самых злачных местах, таких как улицы Думская и Ломоносова.

Шмелями передвигаются по городу курьеры из службы доставки еды — этот «улей» заметно разросся и стал символом пострадавшего бизнеса из сферы хоспиталити, стараясь прокормить и сидящих дома петербуржцев, и собственных работодателей.

Человека в медицинской маске встретить сложно — в аптеках они все еще редкость.

Православные верующие тоже не сочли угрозу заразиться или заразить других достаточно серьезной для отказа от посещения службы — корреспондент ИА REGNUM видел значительное число прихожан на литургии в Казанском соборе и в Александро-Невской лавре.

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Как известно, РПЦ сочла запрет Смольного на доступ верующих в петербургские храмы антиконституционным, так что выполнять его не собирается. С утра должна была работать и Соборная мечеть. Буддийский дацан и Большая хоральная синагога закрыты.

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Немало людей можно встретить в общественном транспорте — поток пассажиров существенно снизился, почти на 40%, но окончательно без поездок горожане обойтись не смогли. Как и без максимально близких социальных контактов в метрополитене.

Дезинфекция подземки в субботу днем стала заметнее. Ранее глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова отчитала руководство ГУПа за слишком ленивую уборку — 2−4 раза в сутки — и потребовала делать это минимум раз в час. Впрочем, с тех пор метрополитен не объявлял, что график дезинфекции как-то поменялся.

В целом поначалу впечатление от уровня дисциплинированности жителей Петербурга на карантине складывалось вполне благоприятное. Но достаточно было податься к большой воде, чтобы понять, куда пропали петербуржцы из каменного центра.

Пробки в сторону Курортного района и побережья Финского залива зашкаливали с самого утра. Петербуржцы вооружились против вируса жидкостью для розжига и шампурами. В направлении Зеленогорска был замечен грузовичок, в открытом кузове которого уместились несколько священнослужителей, которые окропляли против коварной болезни всё и всех вокруг, пока двигались по трассе.

Кому было лень ехать так далеко, отправился к диким невским берегам на окраинах Петербурга. К середине дня из зарослей в три горла голосили «Ко-ро-на-ви-рус!» на манер песенки из советского фильма «Буратино».

Вокруг явно (и давно) подвыпивших компаний были разбросаны остатки шашлычного беспредела. Стало видно, что произошло с содержимым магазинных тележек, доверху забитых алкоголем и мясом, которые фиксировали в очередях гипермаркетов накануне в разных районах города.

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Компании поскромнее устраивались с пивными пикниками на лавочках во дворе. В небольших садиках и скверах, которые не обнесены решеткой, а значит, на них нельзя повесить замок, как на Летний сад, и отвадить отдыхающих, прогуливались более интеллигентные горожане.

Они спорили о погоде и сокрушались, что, кажется, к концу недели она испортится — будет не выехать на природу. Маленькие дети, поваляв что-то по земле, тянули в рот — казалось бы, привычные детские развлечения. Но не сегодня, сегодня родители начеку: «Брось, повсюду коронавирус!» — отчитывали малышню те, кто сами не стали «заморачиваться» на самоизоляцию.