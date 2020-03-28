Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга в субботу, 28 марта, продолжается обычная церковная жизнь, несмотря на запрет посещения, введенный Смольным под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Объявление в Александро-Невской Лавре Дарья Драй © ИА REGNUM

В Свято-Троицком соборе Лавры в эти минуты идет богослужение: верующие могут свободно зайти в храм, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом организована уличная трансляция богослужения через громкоговорители для тех, кто не найдет в себе силы зайти в собор, опасаясь инфекции.

Рядом с собором работает церковная лавка, в которой продают выпеченный в Лавре хлеб. Он традиционно популярен у верующих и туристов.

Сотрудников полиции или других правоохранительных структур в Лавре не замечено.

Корреспондент ИА REGNUM стал невольным свидетелем диалога пожилого мужчины и прихожанки. Мужчина спросил у женщины, всё ли открыто в Лавре. Получив утвердительный ответ, отреагировал: «А то хотели же закрыть, напридумывали всякого…». После этого мужчина направился на службу в Свято-Троицкий собор.

Как сообщалось, утром в субботу в обычном режиме открыт для прихожан и Казанский кафедральный собор.

Напомним, ранее постановлением правительства Санкт-Петербурга в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции было запрещено «посещение храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала».

Однако в РПЦ заявили, что «храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение».

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