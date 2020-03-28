Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга в эти минуты идет утренняя служба. Храм открыт для всех, никаких ограничений при входе нет, полиции рядом с собором не замечено, передает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

Богослужение в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

По приблизительной оценке, на службе присутствует, помимо священнослужителей, более 50 православных верующих. Это люди разных возрастов, но в основном пожилые.

Прихожане стоят на почтительном расстоянии друг от друга. При этом в масках из них — единицы. Впрочем, столь же редки маски и у обычных прохожих на улицах города: в Петербурге купить маски в аптеках практически невозможно.

Вход в Казанский собор открыт Дарья Драй © ИА REGNUM

На входе в Казанский собор продолжает работу церковная лавка со свечами, иконами и прочей продукцией.

Как отмечает корреспондент агентства, некоторые подходят к священнослужителям, спокойно общаются с ними. В то же время не заметно, чтобы верующие целовали иконы, люди ограничиваются зажжением свечей и крестным знамением. Служба идёт в обычном режиме, с участием церковного хора. Постепенно количество верующих в храме увеличивается, но места для нахождения на безопасном расстоянии пока хватает всем.

Богослужение в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее постановлением правительства Санкт-Петербурга в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции было запрещено «посещение храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала».

В Санкт-Петербургской епархии РПЦ в связи с этим заявили: «Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение».

В ответ на это вечером 27 марта в Смольном сообщили, что «ответственность за соблюдение запрета на посещение объектов религиозных культов <…> ложится на руководителей общественных организаций и объектов, на территории которых проводятся мероприятия».

«Контроль за выполнением постановления в период функционирования города в режиме повышенной готовности возложен на органы государственной власти и правоохранительные структуры в рамках своих полномочий», — пояснили власти Петербурга.