26 марта президент России Владимир Путин проводит встречу с предпринимателями. Мероприятие планировалось в Санкт-Петербурге, в здании фармакологической компании «Северная звезда». Однако в связи с обращением к гражданам по поводу эпидемии коронавируса встречу было решено провести в Москве. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участие в саммите G20, который также состоится 26 марта в режиме видеоконференции, глава страны также примет, находясь в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:14 26.03.2020 Напомним, что 25 марта президент России выступил с предложением освободить небольшие компании от уплаты всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость, на шесть месяцев. Микропредприятиям с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой до 120 млн рублей в год также дадут отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Также вводится полугодовой мораторий для заявлений о банкротстве.

12:29 26.03.2020 Ради того, чтобы создать малому и среднему бизнесу стимул поднимать сотрудникам зарплаты, ставку страховых взносов глава государства предложил снизить с 30% до 15%, но пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. При этом новые ставки планируется сохранить и после отмены антикризисных мероприятий.

12:45 26.03.2020 Небольшие компании, а также индивидуальные предприниматели, которые на фоне кризиса и ограничительных мер окажутся в тяжёлой финансовой ситуации, смогут получить отсрочку по обслуживанию кредита на ближайшие шесть месяцев.

13:00 26.03.2020 Отметим, что МРОТ в 2020 году составил 12,13 тыс. рублей — такова минимальная зарплата, свыше которой будет действовать новая пониженная ставка страховых взносов. Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка будет прежней. Пониженная ставка означает выпадающие доходы для Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования.

13:01 26.03.2020 Владимир Путин начал встречу с предпринимателями. Он отметил, что не будет характеризовать обстановку, поскольку «люди собрались грамотные».

13:02 26.03.2020 Президент отметил, что сейчас важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан. Но очевидно, если экономика будет «ложиться», не будет ресурсов для выполнения этой важнейшей задачи.

13:02 26.03.2020 Пакет поддержки — солидный, направлен на помощь прежде всего малому бизнесу.

13:03 26.03.2020 Цель встречи — послушать бизнес напрямую, оценки предпринимателей, подчеркнул президент. «Всё, что вы скажете, будет услышано», — указал Путин.

13:03 26.03.2020 Президента поздравили с юбилеем — сегодня его впервые избрали президентом 20 лет назад.

13:04 26.03.2020 «Гражданам было важно понять, что мы не одни», — говорят из зала.

13:06 26.03.2020 В России утилизировать годные продукты на 30−40% выгоднее, чем передать на задачи благотворительности, из-за налогов. Президента просят также поддержать НКО, которые работают в сфере социальной помощи.

13:06 26.03.2020 Просят наложить мораторий на НДС и налог на прибыль по товарным пожертвованиям. Это позволит системно решать социальные и экологические задачи.

13:08 26.03.2020 Путин: волонтёрство сейчас востребовано как никогда. Что касается благотворительной деятельности, то «здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто её не получает и получать не должен в силу характера работы».

13:09 26.03.2020 Есть ещё один важный аспект, который касается производства — если всё, что идёт на утилизацию и идёт на потребление, то у сбыта для производителей возникнут проблемы, продолжил Путин.

13:10 26.03.2020 Особо нуждающимся такая помощь, безусловно, на пользу. Но каждое решение в этой сфере должно быть просчитано. Предложение, тем не менее, будет проанализировано, чтобы повысить эффективность подобного рода фондов, указал Путин.

13:12 26.03.2020 Миллионы граждан РФ окажутся в изоляции. В этой ситуации предлагается собрать все сервисы, чтобы обеспечить домашний досуг, чтобы любой мог выбрать бесплатно или за символическую плату кино и музыку, рассказывают президенту.

13:14 26.03.2020 Бизнес намерен продолжать вкладываться в качественный медиаконтент для граждан России и готов предоставить такие планы развития для правительства России.

13:15 26.03.2020 Путин: «вы разворачиваете сеть большую, привлекаете людей смотреть ваши программы. Вы приобретаете клиентов будущих в огромном количестве, когда ситуация изменится к лучшему».

13:17 26.03.2020 Деловое сообщество с энтузиазмом отреагировало на поправку к Конституции 57.1, направленную на устойчивое развитие и повышение доверия между государством и гражданами, отметил представитель строительной отрасли.