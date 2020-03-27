О важном. Встреча Путина с предпринимателями — трансляция
26 марта президент России Владимир Путин проводит встречу с предпринимателями. Мероприятие планировалось в Санкт-Петербурге, в здании фармакологической компании «Северная звезда». Однако в связи с обращением к гражданам по поводу эпидемии коронавируса встречу было решено провести в Москве.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участие в саммите G20, который также состоится 26 марта в режиме видеоконференции, глава страны также примет, находясь в Москве.
Напомним, что 25 марта президент России выступил с предложением освободить небольшие компании от уплаты всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость, на шесть месяцев. Микропредприятиям с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой до 120 млн рублей в год также дадут отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Также вводится полугодовой мораторий для заявлений о банкротстве.
Ради того, чтобы создать малому и среднему бизнесу стимул поднимать сотрудникам зарплаты, ставку страховых взносов глава государства предложил снизить с 30% до 15%, но пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. При этом новые ставки планируется сохранить и после отмены антикризисных мероприятий.
Небольшие компании, а также индивидуальные предприниматели, которые на фоне кризиса и ограничительных мер окажутся в тяжёлой финансовой ситуации, смогут получить отсрочку по обслуживанию кредита на ближайшие шесть месяцев.
Отметим, что МРОТ в 2020 году составил 12,13 тыс. рублей — такова минимальная зарплата, свыше которой будет действовать новая пониженная ставка страховых взносов. Если бизнес платит зарплату на уровне минимальной или ниже — ставка будет прежней. Пониженная ставка означает выпадающие доходы для Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования.
Владимир Путин начал встречу с предпринимателями. Он отметил, что не будет характеризовать обстановку, поскольку «люди собрались грамотные».
Президент отметил, что сейчас важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан. Но очевидно, если экономика будет «ложиться», не будет ресурсов для выполнения этой важнейшей задачи.
Пакет поддержки — солидный, направлен на помощь прежде всего малому бизнесу.
Цель встречи — послушать бизнес напрямую, оценки предпринимателей, подчеркнул президент.
«Всё, что вы скажете, будет услышано», — указал Путин.
Президента поздравили с юбилеем — сегодня его впервые избрали президентом 20 лет назад.
«Гражданам было важно понять, что мы не одни», — говорят из зала.
В России утилизировать годные продукты на 30−40% выгоднее, чем передать на задачи благотворительности, из-за налогов. Президента просят также поддержать НКО, которые работают в сфере социальной помощи.
Просят наложить мораторий на НДС и налог на прибыль по товарным пожертвованиям. Это позволит системно решать социальные и экологические задачи.
Путин: волонтёрство сейчас востребовано как никогда. Что касается благотворительной деятельности, то «здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто её не получает и получать не должен в силу характера работы».
Есть ещё один важный аспект, который касается производства — если всё, что идёт на утилизацию и идёт на потребление, то у сбыта для производителей возникнут проблемы, продолжил Путин.
Особо нуждающимся такая помощь, безусловно, на пользу. Но каждое решение в этой сфере должно быть просчитано. Предложение, тем не менее, будет проанализировано, чтобы повысить эффективность подобного рода фондов, указал Путин.
Миллионы граждан РФ окажутся в изоляции. В этой ситуации предлагается собрать все сервисы, чтобы обеспечить домашний досуг, чтобы любой мог выбрать бесплатно или за символическую плату кино и музыку, рассказывают президенту.
Бизнес намерен продолжать вкладываться в качественный медиаконтент для граждан России и готов предоставить такие планы развития для правительства России.
Путин: «вы разворачиваете сеть большую, привлекаете людей смотреть ваши программы. Вы приобретаете клиентов будущих в огромном количестве, когда ситуация изменится к лучшему».
Деловое сообщество с энтузиазмом отреагировало на поправку к Конституции 57.1, направленную на устойчивое развитие и повышение доверия между государством и гражданами, отметил представитель строительной отрасли.
Если всё то, что подлежит утилизации, отправить на потребление, то есть риск, что производители столкнутся со сложностями сбыта своих товаров. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос, связанный с проблемой утилизации продовольствия и развитием волонтерства.
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В строительной отрасли предприняли большое количество усилий по переходу на новые схемы финансирования.
Путин: по сравнению с прежним периодом как изменились масштабы строительства?
Ответили, что в строительной отрасли смогли отладить взаимодействие с банками для того, чтобы обеспечить мягкий переход к новой системе.
Президенту предлагают задумать о том, чтобы закупки третьего и четвёртого квартала 2020 года реализовать уже во втором квартале. Также можно подумать и о системе авансирования МСП от 50% до 75%.
Президента просят о докапитализации фондов поддержки предпринимательства в регионах.
Путин: программа госзакупок МСП осуществляется. У многих компаний до 25% закупки производятся именно у малого и среднего бизнеса. Эта программа будет продолжаться. Свыше 3 трлн рублей закупок идут по линии именно МСП. В этом году с начала года — более 500 млрд рублей.
Предложение сместить объёмы закупок по времени заслуживает рассмотрения, отметил президент.
Правительство России находится в постоянном контакте с бизнесом из-за ситуации в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Предпринимателей беспокоит судьба среднего и малого бизнеса, заявляют в Mail.ru Group — ради этого запустили программу помощи МСП на своих платформах, а также о радикальном снижении комиссии на доставку еды через агрегатор.
В РФ продолжат поддерживать малое и среднее предпринимательство, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности 26 марта. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможности сделать так, чтобы госзакупки, предусмотренные
Читайте подробнее: Путин оценил идею смещения госзакупок
Предлагают доставку как инструмент загрузки ресторанов. Учитывая, что это низкомаржинальный бизнес, предлагают в сотрудничестве с государством 50/50 субсидировать онлайн-доставки, чтобы агрегатор брал нулевую комиссию, а для пользователя стоимость доставки была бесплатной.
Путин: сама по себе идея хорошая, но от объёма рынка зависит цена. Объём увеличивается, поэтому вполне естественно, что вы снижаете ставку. Это не такая уж и большая благотворительность.
Но отвечают, что работают в ноль, а теперь работают в убыток.
Путин: долю по финансированию надо посчитать внимательнее. У рестораторов всё падает, а у агрегаторов от увеличения рынка можно ставки снижать. Нужно это посчитать — в принципе, поддержка государства возможно, допустим, в пропорции 30/70.
Ещё одна инициатива — дистанционная продажа лекарств. Агрегаторов там пока нет, и без лицензии нельзя доставлять. Можно ли подключить агрегаторы без лицензий к таким услугам?
Путин: в правительстве к такому относятся к подозрением, но всё же настоял на этом, учитывая, что складывается в этой сфере. Одновременно была повышена ответственность за контрафакт. Подобный контрафакт широко распространён на развитых рынках Западной Европы.
Пошли также и на доставку лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.
Путин: экстренные меры будут тем короче, чем они будут жёстче.
Проблема контрафактных лекарств при доставке онлайн характерна для очень хорошо организованных рынков Западной Европы. Об этом 26 марта на встрече с представителями общественности заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблемах доставки лекарств с помощью онлайн-агрегаторов.
Вместе с тем он уточнил, что в РФ будет повышаться ответственность за доставку контрафактных лекарств.
Читайте подробнее: Владимир Путин высказался о проблеме контрафактных лекарств
Билетные операторы в одночасье остановились, отменены сотни и тысячи концертов. Несмотря на форс-мажор, зрители одномоментно потребовали возвращения денег. Бизнес на грани краха. Поэтому предлагают ряд инициатив президенту: чтобы не отвлекать денежные средства, мероприятия перенесены на более поздние даты. Можно ли пригласить зрителей на более поздние даты без возврата средств? Это сохранит полмиллиарда денег.
Во-вторых — возвращать деньги в течение 12 месяцев, так как средств нету. Нужно время, многие средства были уже вложены в рекламу и т. д.
В-третьих, просят поддержать субсидиями. Потери — 13 млрд рублей на предоплаты организации мероприятий.
Путин: люди, которые заплатили деньги за билеты, не случайные люди и не хотят, чтобы билетные операторы разорились. Предложения будут рассмотрены.
Перейти в онлайн для многих малых предприятий очень трудно — просят целевые субсидии с надеждой на быструю реакцию.
Положение организаторов концертов в России в настоящее время одно из самых сложных, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 26 марта на встрече с представителями общественности.
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Путин: пролонгировали кредиты и выплаты налогов, сокращение страховых взносов. Однако помимо этого важный вопрос — аренда. Правительство прорабатывает с регионами различные варианты. Планируют снижение налога на имущество, чтобы поддержать торговлю. Есть соображения и о поддержании рынка труда, со Сбербанком правительство прорабатывает различные решения.
Белоусов отметил, что реализуется отсрочка по налогам, по НДС тема обсуждалась, но он привязан к размеру выручки, поэтому автоматически сократится. Пока выделено уже более семи отраслей, наиболее уязвимых на фоне кризиса.
Белоусов: посмотрим, что будет через шесть месяцев. Банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги, не будем.
Путин: пролонгация кредитов сначала планировалась на три месяца, решили в итоге на полгода. Есть идея продлить и больше.
Белоусов: помимо реструктуризации кредитов на полгода с делением процентов на три части (две части платит государство и банки, треть выплачивается МСП с правом отсрочки на шесть месяцев), есть вторая схема со Сбербанком и ВТБ — неотложные кредиты на выплату зарплат с высоким гарантийным покрытием и субсидирование процентных ставок вплоть до нуля. Возможно запустят со следующей недели.
Правительство России вместе с регионами прорабатывают разные варианты поддержки малых предприятий. Об этом 26 марта на встрече с предпринимателями заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Правительство РФ прорабатывает вариант снижения налога имущество — Путин
Эти кредиты будут короткие — на полгода.
По частной аренде решения появятся на следующей неделе. Предельный случай — объявят форс-мажор.
Белоусов дал поручение ФАС разобраться: рестораны запускают онлайн-продажи, провайдеры поднимают тарифы.
«Я считаю, это просто преступление», — указал он.
Белоусов: могут ввести форс-мажор по возвратам на билеты.
Предложение: с июля 2020 года налог на профдоход будет реализован во всех регионах. Экспериментальный период показал популярность этого механизма у самозанятых. Можно ли распространить правовые гарантии в рамках либерализации уголовно-процессуальных законов не только на предпринимателей, но и на самозанятых?
Также в этом году истекает срок моратория на плановые проверки. Можно ли рассмотреть его продление на МСП?
Путин: отмена заключения под стражу и другие решения по либерализации этой сферы — всё это можно повторить и для самозанятых, хотя актуальность таких мер ниже из-за характера их деятельности (меньший капитал и пр.).
Говорят, что отсрочка — это неплохо, хотя лучше было бы полноценные каникулы. Важно хотя бы определить, насколько жёсткой будет эта отсрочка.
Просят беспроцентный кредит на зарплаты.
Налоговая сообщила о моратории на блокировку банковских счетов. Но можно также не брать пени и штрафы по временно неуплаченным налогам и неналоговым платежам.
Также просят снизить страховые взносы для НКО.
В РФ принято решение ограничить проверки бизнеса, так как он и без того столкнулся с большими проблемами. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном продлении моратория на плановые проверки предпринимателей.
Подробности в материале: «Неплохая идея!» — Путин о продлении моратория на плановые проверки
Фискальные меры необходимо проработать с Минфином, предложения будут рассмотрены, указал Путин.
Предлагают изменить и упростить порядок сертификации — например, заявительный. Президент отнёсся к предложению со скепсисом — «к таким вопросам нужно подходить очень аккуратно». Тем не менее согласился, что сертификацию надо ускорять.
Предлагают вслед за мировым опытом передать учащемуся в рамках выделяемых бюджетных средств потратить деньги на внешний образовательный продукт. Такого рынка образовательных проектов в России нет.
К вопросам о том, что сертификация разного рода дезинфицирующих средств может носить не разрешительный, а уведомительный характер, надо подходить очень аккуратно. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Путин высказался об опасности заявительного принципа сертификации
Просят ввести «ваучерную» систему для проектов онлайн-образования — президент предложил оформить эту идею в конкретное предложение.
После того, как коронавирус пройдёт, часть семей привыкнут к формату вебинаров и будут создавать спрос на соответствующие услуги — нужно готовить условия для развития рынка, сообщили президенту.
Просят от правительства выполнить обещания, которые «до сих пор не выполнены» — изменения в налоговой системе для детской индустрии и общественного питания.
Пострадавшие отрасли надо рассматривать целиком — из-за проблем с налогами страдает в том числе и крупный бизнес, жалуются президенту.
«Если у меня работают много людей, значит, мне не надо помогать — как это? Это не работает по нашим отраслям, ни по нашим отраслям (общепит и для детей), ни для фитнеса. Пожалуйста!»
«Регуляторную гильотину ждали-ждали, а её так и не дождались. Командируйте ко мне на стажировку тех, кто у вас рассказывает, что гильотина работает. Она не работает!» — жалуются президенту.
Градус обсуждения возрос.
Путин: «нужно менять аккуратно, чтобы люди, например, не отравились»
Отвечают: «давайте сделаем пилот! Нужно людей на землю спускать. Есть опыт стран СНГ, которые отменяли»
Путин пообещал, что за высказанные претензии президенту «потом» никаких выговоров не будет.
«Я вас умоляю: измените слово «отсрочка» на «каникулы». Полумеры сейчас не помогут!»
Путин поддержал идею создать региональную комиссию из представителей большой четвёрки бизнес-объединений для координации выполнения контрактов между юридическими лицами — в частности, чтобы не допустить злоупотребления признаний форс-мажоров при исполнении договоров.
Комиссионное заключение предложили сделать бесплатным.
«Но надо сделать аккуратно, чтобы форс-мажором не воспользовался ни тот, с кем вы работаете, но и те, кто работают с вами с другой стороны, чтобы не пострадали от этой меры», — указал Путин.
Рассказывают, что в бизнес-школах дают подход на основе протестантизме. В СССР дискредитировали идею тех подходов, которые традиционно развивались в российской предпринимательской среде. Сейчас совокупность поправок к Конституции может изменить восприятие бизнес-сообщества как более социально ориентированной.
Предпринимателями много делается для благотворительности и должны восприниматься как меценаты, а не олигархи 90-х годов. Для этого нужно давать информацию в школах о традициях русского предпринимательства. Просят системный подход в этом деле по линии Минпросвещения и другими министерствами и ведомствами.
Путин: традиции хорошие предпринимательские в России, нужно это внедрять в сознание граждан. Но главное — практическая жизнь. Бизнес дорожит своими коллективами, и это и будет в первую очередь создавать верное восприятие, что предприниматель — это тоже человек труда.
Встреча с предпринимателями завершена.
В России очень хорошие предпринимательские традиции. Об этом 26 марта на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости изучения истории российского предпринимательства.
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Объявление форс-мажора по выплате арендных платежей должно происходить с аккуратностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта на встрече с предпринимательским сообществом.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, форс-мажором будут объявлены предельные случаи, так как есть понимание, что «торговые центры просто завалятся», уточнил он.
«Нужно быть очень аккуратными… много сегментов», — призвал Путин.
Подробности в материале: Путин призвал к аккуратности с форс-мажором по арендной плате
Заемщики Газпромбанка, чьи доходы на фоне распространения коронавируса в стране упали более чем на 30%, могут рассчитывать на кредитные каникулы.
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Встреча Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества. Фото пресс-службы Кремля.
Встреча президента РФ с представителями предпринимательского сообщества. Фото пресс-службы Кремля.
«На фоне заявления Владимира Путина среди банковских вкладчиков уже разрастается беспокойство, пока безосновательное. Некоторые думают, что налогом будет обложено тело вклада, хотя речь идет только о процентах с него, и никак иначе. На мой взгляд, за данной инициативой скрывается стремление государства вытолкнуть деньги с депозитов на падающий фондовый рынок — стимулировать население приобретать акции, облигации, ОФЗ и прочие инвестиционные инструменты», — считает генеральный директор компании «Юламенс» Павел Шахин.
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Одна из главных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, озвученных президентом Владимиром Путиным в обращении 25 марта, требует уточнений. Об этом заявил председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», зампред комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Костромской областной думы Дмитрий Аббакумов.
Подробнее: Антикризисные меры для малого и среднего бизнеса требуют уточнений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона оперативно разработать план мероприятий по выполнению всех задач, обозначенных главой государства накануне в обращении к гражданам России.
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Алтайский общественник Константин Емешин, побывавший накануне на сессии Алтайского краевого законодательного собрания, поделился наблюдениями:
«Больше всего меня потрясло, что в зале были депутаты Государственной думы. Я одного спросил: «А что ты здесь делаешь?». Он опешил. Я пояснил: «Вчера президент обратился к народу и обозначил предложения, которые потребуют тысячи поправок в сотни законов, а вы на каникулах!» Но депутат мне искренне ответил: «Так ведь пока никто никаких законопроектов не вносил…» Вот так и работает бюрократическая вертикаль».
Цитата со страницы Константина Емешина в Facebook.
Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике ВВП России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть. Экономике РФ не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%. Объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики, предупреждают эксперты.
Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5−2,8%, указывают в БКС Премьер. За длинные новогодние каникулы экономика России теряет около 180 млрд руб. в день.
«Но планируемые выходные вряд ли можно охарактеризовать как традиционные — в этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет сглажен усилением потребительского спроса: походами в рестораны, кино, на различные развлекательные мероприятия, совершением крупных покупок», — пишет канал «Экономика».
С поправкой на это ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить порядка 270−320 млрд руб. в день, или около 1,3−1,6 трлн руб. за всю неделю, то есть порядка 1,3−1,5% ВВП в 2020 году.