Москва, , 17:58 — REGNUM С помощью заявления президента РФ Владимира Путина власти пытаются стимулировать население приобретать акции и облигации. Об этом заявил генеральный директор компании «Юламенс» Павел Шахин.

«На фоне заявления Владимира Путина среди банковских вкладчиков уже разрастается беспокойство, пока безосновательное. Некоторые думают, что налогом будет обложено тело вклада, хотя речь идет только о процентах с него и никак иначе. На мой взгляд, за данной инициативой скрывается стремление государства вытолкнуть деньги с депозитов на падающий фондовый рынок — стимулировать население приобретать акции, облигации, ОФЗ и прочие инвестиционные инструменты», — сказал Шахин.

По его словам, в случае, если налоги с доходов от ценных бумаг и вкладов получат одинаковый уровень в 13%, то на фондовом рынке инвестор сможет получить прибыль, поскольку доходность там значительно выше, чем по вкладам.

Шахин полагает, что результатом станет то, что банковские вклады окончательно утратят привлекательность и произойдёт их отток, в результате чего произойдёт давление на небольшие региональные банки: «А вот крупные банки с госучастием, наоборот, выиграют! Прежде всего, те, у которых есть «внутренний брокер». Представим — испуганный клиент приходит в такой банк и хочет срочно забрать вклад. Тогда сотрудники внутренней брокерской структуры просто убедят его пойти на фондовый рынок, и таким образом деньги останутся в банке».

Специалист не исключает, что в этом случае клиенту, мало разбирающемуся в инвестициях, предложат приобрести акции либо самого банка, либо близких к государству компаний — «Роснефти», «Газпрома» и прочих, в результате чего они тоже окажутся в плюсе.

Шахин считает, что дробление вкладов бессмысленно, поскольку, учитывается совокупный объем вкладов, и, помимо этого, они перестанут попадать под систему страхования, что создает риск потери денег при отзыве у банка лицензии.