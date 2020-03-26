Екатеринбург, , 21:18 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона оперативно разработать план мероприятий по выполнению всех задач, обозначенных главой государства накануне в обращении к гражданам России.

Владимир Путин назвал комплекс мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, на поддержку россиян, помощь реальному сектору экономики. Среди решений — объявление следующей недели, с 28 марта по 5 апреля, в России нерабочей, с сохранением заработной платы. Губернатор призвал всех жителей Свердловской области по возможности находиться в это время дома, ограничить контакты, ответственно отнестись к своему здоровью и к здоровью членов своих семей.

Для социальной поддержки россиян глава государства поручил установить семьям, имеющим право на материнский капитал, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. А на детей в возрасте с 3 до 7 лет выплаты будут осуществляться на месяц раньше установленного срока.

С опережением графика будут проведены и выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла.

По словам Евгения Куйвашева, все эти меры будут реализованы в Свердловской области в установленные Президентом сроки.

В отношении реального сектора экономики также были предложены комплексные меры поддержки. В первую очередь, это касается малого и среднего бизнеса, сохранения стабильности на рынке труда, предотвращения роста безработицы. Также Президент объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Поручаю незамедлительно определить и обеспечить реализацию комплекса дополнительных мер по вопросам, находящимся в компетенции правительства Свердловской области. Сделать это необходимо в соответствии с обращением Президента России и последующими нормативными актами Правительства Российской Федерации и Государственной Думы. К примеру, для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, предусмотреть возможность шестимесячной отсрочки по арендным платежам за имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности. Соответственно, дополнительные меры должны быть предложены и для социальной поддержки жителей региона», — заявил Евгений Куйвашев.

Также поддержка должна быть оказана уральским предприятиям, в первую очередь — малым и средним.

Обращаясь к членам правительства, губернатор также напомнил, что в Свердловской области введен особый режим, выработан и реализуется план действий по недопущению распространения коронавируса. Одна из важнейших и действенных мер — это максимальная социальная дистанция. Поэтому жителям Свердловской области старше 65 лет, тем, кому инфекция особенно опасна, даны рекомендации с 26 марта по 14 апреля обеспечить самоизоляцию на дому. Для помощи пожилым уральцам сегодня мобилизуются социальные службы и добровольцы.