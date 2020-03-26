Москва, , 16:22 — REGNUM Заемщики Газпромбанка, чьи доходы на фоне распространения коронавируса в стране упали более чем на 30%, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, предложив ввести отсрочку по потребительским и ипотечным кредитам для тех, кто потерял треть доходов из-за пандемии. Газпромбанк одним из первых отреагировать на проблемы россиян.

«Для розничных клиентов — заемщиков банка, доходы которых упали более чем на 30%, в ближайшее время будут введены кредитные каникулы. В индивидуальном порядке будет рассматриваться возможность отсрочки выплат задолженности по кредитам лицам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, находящимся на больничном, в карантине или неоплачиваемом отпуске», — сказано в сообщении банка.

В Газпромбанке подчеркнули, что его специалисты не уйдут на каникулы во время длинных выходных, и с 28 марта по 3 апреля будут работать в штатном режиме. В кредитной организации отметили, что корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте. В частности, можно будет провести платеж, внести и снять средства, совершить перевод.

Также банк готов оказывать необходимую поддержку и своим корпоративным клиентам в части осуществления текущего бизнеса, продолжения уже начатого финансирования и реализации инвестиционных проектов. Работа в рамках заключенных кредитных соглашений продолжается в обычном режиме.

«Руководство и весь коллектив Газпромбанка оперативно реагирует на возникшие проблемы, решает их организованно, взвешенно, в круглосуточном режиме. Считаем, что даже в самых сложных жизненных ситуациях главное — это сохранять спокойствие и оптимизм», — сообщает финансовая организация.

Как отметили в пресс-службе кредитного учреждения, в условиях повышенной эпидемиологической угрозы сотрудниками Газпромбанка принимаются все меры для обеспечения бесперебойной работы, качественного обслуживания своих клиентов, а также выполнения имеющихся обязательств.