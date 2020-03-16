Бишкек, 16 марта, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Киргизские неправительственные организации недовольны тем, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере более $1 млн (74 млн рублей) на проведение мониторинга предстоящих выборов общественному объединению «Общее дело», которое местные правозащитники охарактеризовали как «никому не известную организацию, образовавшуюся за месяц до конкурса», пишут киргизстанские СМИ.

Tax Credits Доллар

Читайте также: «Дадим денег»: США хотят заключить соглашение о сотрудничестве с Киргизией

В совместном заявлении, подписанном представителями семи неправительственных организаций («Таза Шайлоо», «Гражданская платформа», «Эгль», «Женская демократическая сеть», «Мутакалим», «Журналисты»), говорится о том, что правозащитники «были шокированы» тем, что другие организации, имеющие многолетний опыт в этой сфере, не получили грант.

«Именно из-за таких непрозрачных и предвзятых решений со стороны международных организаций идет очернение НПО со стороны общественности как «грантоедов», — подчеркивают они.

Также киргизские правозащитники отметили, что недоверие к проводимому представительством USAID в Алма-Ате конкурсу у них появилось еще до объявления его окончательных итогов.

«5 марта 2020 года, когда многие организации только получили официальный ответ об отклонении их заявок, в эти же дни на сайтах по найму работников полным ходом шел рекрутинг специалистов «победителя». Местные, давно несменяемые сотрудники международных организаций открывают свои НПО и пропускают их через формальные процедуры конкурса, лоббируя их», — говорится в заявлении.

Читайте также: США вложили $18 млн в лоялизацию молодежи в странах Туркестана