Новосибирск, 10 марта, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Чирихин прогнозирует дальнейшее падение рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Напомним, на фоне падения мировых цен на нефть рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро.

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Сергей Чирихин «В целях компенсации недополученных доходов от падения спроса на нефть по причине распространения коронавируса и, как следствие, снижения темпов роста мировой экономики, страны-экспортёры нефти попытались на прошлой неделе в Вене договориться о снижении объёмов добычи сырья до конца 2020 года. Однако против этого предложения решительно выступили Россия и Казахстан, что не позволило участникам встречи прийти к взаимоприемлемому соглашению. В результате Саудовская Аравия в субботу уже снизила цены на нефть, поскольку планирует увеличить добычу до 10 миллионов баррелей в день и, возможно, намного выше. По итогам проведённых переговоров ОПЕК и Россия не только не ввели в действие чрезвычайные сокращения объёмов производства по причине обострения эпидемии коронавируса, но и прекратят все ограничения добычи, начиная с апреля. Среди аналитиков набирают силу прогнозы о дальнейшем снижении цен на нефть в 1,5 раза, а при худшем сценарии — в 2 раза. Поскольку курс рубля в сильной степени определяется ценой на нефть, приходится прогнозировать его дальнейшее падение, причём существенное».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным Московской биржи, верхняя граница курса доллара может повыситься до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.

Отметим, за неделю рубль подешевел к доллару США на 2,5% на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за падения фондовых индексов и обвала цен на нефть.

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