Москва, 10 марта, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик». Об этом «Известиям» сообщил глава департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Белый кролик

Он отметил, что название выбрано по аналогии со сказкой» Алиса в Стране чудес», так как все начинается с безобидных шагов. Злоумышленники в социальных сетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов предлагают получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте (например, банка или сотового оператора).

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После этого клиенту на почту приходит сообщение о выигрыше. Ссылка ведет на сайт без логотипов, где мошенник может попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.

Данная схема не вызывает подозрений у пользователей, и ее сложно отследить службой безопасности банка, отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, в России в 2019 году преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено 294 тыс. Относительно 2018 года количество совершенных правонарушений возросло на 68,5%. При этом в общем объёме IT-преступлений мошенничество составляет 119,9 тыс., кражи — 98,8 тыс., незаконный оборот наркотиков — 24,7 тыс.

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