Москва, , 06:48 — REGNUM Объём подделки банковских карт в России в 2019 году увеличился на 57,2%, сообщили 6 марта в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что общее количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», в прошлом году возросло на 14% и составило 219 тысяч. Печати и штампы стали подделывать на 15,3% чаще, документы в сфере автострахования — на 26,7%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мошенники разработали новый способ кражи денег с банковских карт.

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