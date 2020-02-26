Санкт-Петербург, 26 февраля, 2020, 11:03 — ИА Регнум. Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров («Единая Россия») в начале пленарного заседания Заксобрания, на котором будут выбирать нового детского омбудсмена Петербурга, заявил о важности защиты материнства и детства, снабдив это конкретным примером, передает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Напомним, предыдущие два срока уполномоченным по правам ребенка в Петербурге была Светлана Агапитова, которая поблагодарила ЗакС за плодотворное сотрудничество в течение десяти лет.

«Вы были замечательным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Мы знали и знаем, насколько сложна сейчас нормативно-правовая база, которая касается защиты прав детей», — сказал Вячеслав Макаров.

«То, что нам удавалось в сложнейших ситуациях делать для защиты материнства, детства — это два великих понятия, которые провозгласил наш президент, Владимир Владимирович Путин. Вот эти два понятия мы здесь не просто реализовывали, а всё делали для того, чтобы защита материнства и детства была реальными делами подкреплена. И мы понимали, что приоритет мамам — это святое», — продолжил спикер.

Вячеслав Макаров объяснил, что собирается «еще говорить» с трибуны, но посетовал, что по регламенту во время избрания уполномоченного по правам ребенка не предусмотрены выступления. Затем он рассказал историю защиты родительских прав «бедной мамы», возможно, имея в виду сотрудницу аппарата Заксобрания и одну из кандидаток на пост омбудсмена Юлию Шик. Впрочем, ее имя Вячеслав Макаров ни разу не произнес в микрофон.

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«Но то, что мы делали для защиты, — это был показатель для всей России. Когда изъяли детей и когда, пользуясь неограниченными финансовыми возможностями… Мы с вами показали, что деньги ничего не решают в этом мире. И мы защищали — да! — бедную маму. Не нищую, но не с такими финансовыми возможностями. Был брошен целый пул адвокатов, подкупленных сотрудников, еще кого-то. Но мы добились, гоняя по всему миру. Несмотря на ту мерзость, которая публикуется. И в этом был великий показатель, как нужно относиться к мамам. И я вижу, какой шквал после этого обращений со всей России сюда, в Заксобрание. Шквал обращений. Значит, эта проблема приобрела уже системный характер. Когда люди богатые или олигархи, как мы их называем, не знаем, как «окэшились» они, а точнее знаем, как «окэшились», выбрасывают мам на улицу и отбирают у них детей», — рассказал Макаров.

Затем он еще раз поблагодарил Агапитову за то, что она «великолепно выполняла свой воинский служебный долг».

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Добавим, губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на замену Агапитовой вице-губернатора Анну Митянину. На пост также претендуют Юлия Шик, которую предложила единоросс Елена Киселева, бывший муниципальный депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева, выдвинутая фракцией ЛДПР, и педагог, ветеран труда Ирина Аристова, предложенная депутатом от «ЕР» Денисом Четырбоком.