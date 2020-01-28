Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Депутаты петербургского законодательного собрания простым большинством голосов должны будут сформировать список кандидатур на пост детского омбудсмена взамен Светланы Агапитовой, чей срок пребывания на этом посту закончился. Такое решение 28 января приняла парламентская комиссия по вопросам правопорядка и законности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Комиссия воздержалась от рекомендаций и оставила вопрос о включении кого бы то ни было в список для голосования на усмотрение депутатов. Выразить это свое «усмотрение» парламентарии должны будут на пленарном заседании.

Документы в ЗакС подали на четверых человек: губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул на пост детского омбудсмена «социального» вице-губернатора Анну Митянину; член «Единой России», депутат Елена Киселева — молодую сотрудницу аппарата ЗакСа Юлию Шик; другой депутат-единоросс Денис Четырбок — свою помощницу, педагога Ирину Аристову; фракция ЛДПР — экс-мундепа Екатерину Лебедеву.

Ранее стало известно, что у юридического управления заксобрания нашлись замечания к заявке Анны Митяниной, так как та не указала, какими именно знаниями и умениями, опытом в сфере защиты прав ребенка она обладает.

Вице-губернатор Митянина, судя по всему, не обеспокоена этой реакцией. «По процедуре окончательное решение принимает депутатский корпус. Так что это — рабочий процесс, который не обязательно выльется в конечный результат. Мнение отдельных подразделений не означает, что это мнение всего законодательного собрания», — цитирует чиновницу правительственное издание «Петербургский дневник».

Добавим, Екатерина Лебедева ранее несколько созывов была муниципальным депутатом МО «Литейный округ», но в сентябре 2019 года не переизбралась. Ирина Аристова является заслуженным воспитателем и ветераном труда. Юлия Шик более всего известна благодаря тому вниманию, которое уделял ее судьбе спикер ЗакСа и главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров с 2018 года, во время ее бракоразводного процесса и установления опеки над двумя маленькими детьми.

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