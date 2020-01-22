Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM За пост детского омбудсмена Петербурга поборется молодая мать, сотрудница городского Заксобрания Юлия Шик. Эту кандидатуру предложила председатель комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению, депутат от «Единой России» Елена Киселева.

К судьбе Юлии Шик и ее детей проявил участие спикер ЗакСа, секретарь петербургского отделения «ЕР» Вячеслав Макаров, после чего привлек к ней внимание и общественности, и федеральных властей еще в 2018 году.

Позднее Шик взяли и на работу в аппарат Заксобрания, а спикер инициировал федеральные поправки в Уголовный кодекс, чтобы ввести ответственность для родителей, скрывающих местонахождение своих детей от семьи: поводом стало поведение экс-супруга Шик — директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева.

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Еще в конце 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что предложил Заксобранию своего кандидата — вице-губернатора по социальным вопросам Анну Митянину. Теперь ей придется соревноваться за голоса депутатов, а главное — единороссов, с Юлией Шик.

Напомним, полномочия детского омбудсмена Светланы Агапитовой истекли в январе 2020 года, она не может быть избрана в третий раз подряд в соответствии с законом.

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