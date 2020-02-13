Санкт-Петербург, 13 февраля, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Комиссия Заксобрания Петербурга по городскому хозяйству поддержала идею внести безымянный сквер на Петровской косе в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), что запретит там застройку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Заксобрании. Между тем эта территория включает в себя и Речной яхт-клуб профсоюзов, с инициативой реконструкции которого выступала Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП).

Дарья Драй ИА REGNUM Берег Финского залива

С инициативой включить часть Петровской косы в список ЗНОП выступил спикер ЗакСа и главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров. Эта территория относится к Петроградскому району, от которого Макаров избирается в городской парламент и который политически «курирует». В первом чтении законопроект депутаты уже поддержали.

По мнению Макарова, «Петроградку рвут на части». На его взгляд, очевидно, что косу намерены застроить жилыми комплексами. По сведениям Макарова, там планируют возвести 14 тыс. кв. метров жилья под предлогом редевелопмента в пользу яхтенного спорта. Предположения, что апарт-отели, которые там планируются, будут пользоваться популярностью у яхтсменов, спикер считает наивными.

«Если мы дадим возможность застроить, то понятно, что доступ к акватории будет закрыт для всех жителей, а Петровская коса прекратит быть местом отдыха для петербуржцев», — заключил Вячеслав Макаров.

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В Ленинградской федерации профсоюзов заметили, что сегодня у Яхт-клуба три собственника — ЛФП, ФНПР и правительство Санкт-Петербурга. Председатель ЛФП Владимир Дербин указал, что «предложенный федерацией проект реконструкции соответствует проекту яхт-клуба категории «А».

"Все решения по собственности мы принимаем коллегиально на комиссии по собственности и потом на президиуме ЛФП», — добавил он.

В 2016 году ЛФП действительно предлагала вместе с компанией «ЭкоХолдинг» построить там spa-отель, в котором местные жители увидели уплотнительную застройку. На данный момент более свежей является концепция проекта реконструкции яхт-клуба, разработанная архитектурным бюро «Проектная культура» по заказу комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Заметим, ранее «Проектную культуру» возглавлял нынешний председатель комитета Владимир Григорьев.

Согласно концепции, часть территории Петровской косы останется яхт-клубу, остальная отойдет комитету по физкультуре и спорту, на обеих территориях возникнет инфраструктура для водных видов спорта. Однако внесение всей зоны в ЗНОП воспрепятствует какому бы то ни было капитальному строительству на этой территории.

Напомним, конфликт между петербургскими единороссами из Заксобрания и ЛФП тянется уже не первый месяц. Парламентарии обвиняют федерацию в бездеятельности по защите трудовых прав граждан и учиняют проверки того, как профсоюзы распоряжаются собственностью, а в ЛФП называют эти обвинения «ненормальными».