Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Упадок яхтенной инфраструктуры Петербурга достиг таких масштабов, что иностранный яхтсмен может оказаться в акватории Невы только по велению случая. Об этом заявил 28 января спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Водный спорт на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас было 33 яхт-клуба в советское время. Сейчас три осталось. И если в Хельсинки заходят 10 000 яхт и оставляют деньги там, в Таллин — 5000, то у нас до 70 еле дотягивается. И то, наверное, если каким-то ветром их занесёт так, нечаянно», — заявил единоросс.

Он указал, что сейчас территории Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе в центре Петербурга находится под угрозой застройки жильем. Предположения, что апарт-отели, которые там планируются, будут пользоваться популярностью у яхтсменов, депутат считает наивными.

«Если мы дадим возможность застроить, то понятно, что доступ к акватории будет закрыт для всех жителей, а Петровская коса прекратит быть местом отдыха для петербуржцев», — заключил Макаров.

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