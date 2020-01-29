Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Петербургский парламент предоставил статус сквера территории в 12,86 га на северо-западе Петровского острова, чтобы ее нельзя было застроить. Соответствующие поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) депутаты приняли в первом чтении, передает 29 января корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, что часть этой зоны сейчас занимает Речной яхт-клуб профсоюзов. Поправки внес спикер Заксобрания, избирающийся от Петроградского района, Вячеслав Макаров. По его словам, застройщики Петроградку регулярно «рвут на части».

«Я не буду в грубой форме говорить про чиновников, которые дают согласования. Прошу заметить, тайно даже от администрации района. Глава района не знает, пока забор не поставят», — сказал Макаров.

Заметим, он нередко выступает за включение в ЗНОП зон, где планируется застройка, в Петроградском районе, хотя по отношению к зеленым территориям в других частях Петербурга такого пиетета не выказывает. Например, не считает нужным защищать «Сад на Неве» от судебного квартала.

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В своем выступлении Вячеслав Макаров упомянул и Крестовский остров, «где они себе, богатые люди, налепили неизвестно что и как». Отметим, Крестовский считается зоной элитного и самого дорогого жилья в Петербурге, где обитают и некоторые депутаты.

«Сейчас уже Петровский остров, Петровская коса, жемчужина нашего города, где тысячи людей отдыхали. Построили на Петровской косе опять тайно. Я просто удивляюсь строителям и тем, кто принимает дома — без тротуаров построили! Одна веточка, чтобы въехать туда. Как они будут выезжать, я не знаю, — сказал Макаров. — Таинственным путем ушла из инвестпрограммы школа на 1100 мест, ни одного детского садика, поликлиники, инфраструктуры, сберкассы и так далее. Я удивляюсь этому цинизму. Взять и пытаться застроить апарт-отелям под видом благим, вдруг там придет к ним яхтсмен и поселится».

На его взгляд, очевидно, что косу намерены застроить жилыми комплексами. По сведениям Макарова, там планируют возвести 14 тыс. кв. метров жилья.

Парламент поддержал Макарова в его стремлении и одобрил законопроект в первом чтении. Правда, депутаты Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник (Партия роста) призвали спикера ЗакСа и главного петербургского единоросса обратить внимание и на другие районы города, где скверы и парки тоже страдают от вырубки.

«Давайте сделаем всё, чтобы не только жители Петроградского района ощущали эту защиту», — заметил Резник.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания Петербурга выступили против строительства так называемых апарт-отелей.

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