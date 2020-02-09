Москва, 9 февраля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Минпросвещения России ответило на запрос ИА REGNUM по поводу исторических искажений, найденных в рассказе «Как жилось людям в Советском Союзе», вошедшем в состав второй части учебника «Окружающий мир» для четвероклассников.

Цитата из социальных сетей Обложка учебника «Окружающий мир» и рассказ «Как жилось людям в Советском Союзе»

Напомним, в предисловии к этому изданию, разработанному в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования, сказано, что в учебнике большое внимание «уделяется формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре». Но при этом в рассказе говорится, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, часто в тяжелых условиях, на старом оборудовании, а, к примеру, за опоздание их снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря.

Заканчивается рассказ словами:

«Нет полных данных о численности осуждённых и погибших в те годы. Ясно однако, что речь идёт о миллионах безвинно пострадавших людей».

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«Учебник «Окружающий мир» в данной редакции, как и все учебники федерального перечня, в установленном порядке прошел экспертизу и получил положительное экспертное заключение. В Минпросвещения России не поступало официальных жалоб на него. Согласно принятой процедуре, если это произойдет, вопрос обсудит научно-методический совет по учебникам.

При необходимости он вправе отправить учебник, вызвавший вопросы, на дополнительную экспертизу. Кроме того, вступил в силу новый порядок формирования федерального перечня учебников. В нем, в частности, закреплены прямая ответственность за достоверность сведений экспертов-рецензентов (их фамилии укажут в учебниках) и государственная экспертиза всех учебников перечня за счет средств федерального бюджета, а не за счет средств издателей, как это было ранее. Данные меры должны исключить попадание некачественной учебной литературы в российские школы», — заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минпросвещения России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рассказ о жизни с СССР вызвал широкий общественный резонанс, а главный редактор Модест Колеров назвал прямой ложью заявленное в статье отсутствие данных о численности осуждённых и погибших:

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. «Тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и злоумышленник».

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