Барнаул, , 10:01 — REGNUM Известный алтайский арт-критик, куратор культурных проектов и уроженец Санкт-Петербурга Вадим Климов, ознакомившись с мрачной публикацией «Как жили в СССР» из второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, пришёл к выводу, что авторы выбрали неверную подачу материала.

Обложка учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году Цитата из социальных сетей

«Для четвёртого класса, думаю, это не верная подача, материала. Принципиально не верная методика. В четвёртом классе дети уже много знают об отечественной истории и способны понимать её сложность. Совершенно безграмотно представлять детей в четвёртом классе глупыми и не способными понимать историю своей страны. А то, что напечатано в учебнике, к сожалению, предвзятый взгляд на историю», — отметил Вадим Климов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, ранее общественники, изучив новый учебник «Окружающий мир» (он разработан в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования) нашли в статье «Как жили в СССР» существенные исторические искажения. В частности, авторы (О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина и В.Д. Шилин) повествуют о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, а, к примеру, за опоздание на работу, их сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря.

По этому поводу Вадим Климов напомнил, что СССР стоит рассматривать в различных временных отрезках.

«Например с 1925 по 1945 годы. С 1945 по 53 годы. Дальше — с 1953 по 1965 гг. И с 1965 по 1989 гг. Это всё разные СССР. В первом был террор и военный коммунизм. Бараки, первые пятилетки, энтузиазм и остатки классовой борьбы.

Во втором — Великая Отечественная война и восстановление страны. С 1953 по 1965 годы шло формирование того СССР, о котором сейчас редко вспоминают, но это время, когда отменили смертную казнь и появилась надежда, что СССР можно встроить в мировую систему.

А СССР с 1965 года — это тот самый, о котором говорят: «Вот тогда было хорошо»: заводы работают, открывают кучу НИИ, дают квартиры, можно ездить в Болгарию или даже в ГДР. Это тот самый любимый СССР, когда республики — братья, когда «можно», кажется, что всё хорошо. Потому что со временем забыли, что всё покупали как-то странно — то через знакомых, то — на барахолке. Где-то было больше где-то меньше. Кто-то стоял на квартиру 15 лет, а кому-то, как молодому специалисту повезло, попал в компанию и получил квартиру. Читай «Утиная охота» Вампилова.

Странный был СССР Брежневский. Теплый, как сейчас говорят — «ламповый». Ещё помнили 30-е годы: дедушки рассказывали как это было, и уже казалось, что эти ужасы не вернутся. Но мудрые бабушки показывали фотографии и говорили: «Запомни, всё может повторится». Для меня прекрасный СССР был с середины шестидесятых по 1989. Он безвредный. Но я помню как бабушка рассказывала про расстрелы, а дедушка показывал стенку, где это было. Между делом работали и жили».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в аннотации ко второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, сказано об уделённом в учебнике особом внимании «к формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре», но при этом в разделе «Как жили в СССР» сформирована мрачная картина о плохом быте и жестоких репрессиях.

К существенным историческим искажениям главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров отнёс, в частности, утверждение авторов об отсутствии полных данных «о численности осуждённых и погибших в те годы». Он полагает, что «тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и злоумышленник».

Читайте также: В школьном учебнике для четвёртых классов найдены исторические искажения