Барнаул, , 07:46 — REGNUM Алтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики Константин Емешин знакомился с содержанием одной из публикаций с историческими искажениями, обнаруженной во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что поскольку авторами издания являются педагоги, то у него нет внятных пояснений к использованным ими трактовкам.

Обложка второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов и статья «Как жили люди в СССР» Цитата из соцсетей

«Публикацию «Как жили люди в СССР» я видел. Но после того, как, будучи секретарем Общественной палаты Алтайского края второго созыва (2008−2010 гг.), мне пришлось пообщаться в учительских коллективах, я понял, что это мир некоторых мифов, страхов и интриг. Зачастую там возникают явно мракобесные трактовки и правил, и истории.

А уж когда я сталкивался с учебниками, и особенно с тестами ЕГЭ, то убедился, что мне как человеку, имеющему логическое мышление и прошедшему научную школу по физиологии, трактовки педагогов недоступны.

Хотя пару лет я преподавал в в институте повышения квалификации учителей предмет валеологию. Но именно захлестнувшее мракобесие привело лишь к ликвидации этого важного предмета под лозунгом, что это «Происки Запада». Так что мракобесие в учительской среде мне не понять».

Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, были найдены существенные исторические искажения.

Публикация, посвящённая тому, как жили люди в СССР, повествует о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, часто в тяжелых условиях, на старом оборудовании, но, к примеру, за опоздание их снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря.

Также авторы (О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина и В. Д. Шилин) пишут:

«Нет полных данных о численности осуждённых и погибших в те годы».

Примечательно, что учебник разработан в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования, и, как сказано в описании, особое внимание в этой книге «уделяется формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре».

По этому поводу главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил:

«Тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и злоумышленник».

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