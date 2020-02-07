Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Задержка вылета российской правительственной делегации в Сочи не повлияла на ход переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил 7 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин в сочинской Красной Поляне, 7 февраля 2020 года

Он отметил, что опоздание части делегации РФ к началу переговоров является не очень хорошим обстоятельством. Но на рабочий процесс президентов инцидент никак не повлияет, заверил представитель Кремля.

7 февраля самолёт, на борту которого были вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, с опозданием вылетел из Москвы из-за бурана. Затем непогода не позволила самолёту приземлиться в Сочи, он ушел на другой аэродром в Минеральных водах.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Лукашенко, встретившись в сочинском доме приемов официальных делегаций «Лаура», начали переговоры по вопросам союзной интеграции и условиям поставок в Белоруссию углеводородов. Первая часть их беседы проходит с глазу на глаз, обсуждение проблемных вопросов должно происходить в расширенном составе.

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