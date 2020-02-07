Сочи, Краснодарский край, , 13:50 — REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня, 7 февраля, приступили к переговорам по вопросам союзной интеграции и обсуждению условий поставок российских нефти и газа в Белоруссию. Встреча проходит в сочинском доме приемов официальных делегаций «Лаура».

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Лукашенко вылетел в Сочи накануне, 6 февраля после совещания с руководством республики. Белорусский лидер вновь озвучил претензии к российскому руководству.

Переговоры 7 февраля начались с опозданием из-за непогоды в московском аэропорту — был задержан рейс с российскими чиновниками, среди которых — экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Согласно графику, сначала президенты проведут встречу наедине, а затем обсуждение проблемных вопросов продолжится в расширенном составе.

Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, встреча Путина и Лукашенко проходит в формате рабочего завтрака. «Кашку с утра ели?» — поинтересовался Владимир Путин. «Не на воде же», — ответил Лукашенко. «Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», — настаивал президент России.

Напомним, в конце 2019 года в Сочи прошла аналогичная встреча, по итогам которой Минск и Москва не достигли консенсуса по вопросам углубления экономической интеграции. Лукашенко не санкционировал подписание контрактов на поставку в 2020 году нефти и газа в Белоруссию, в связи с чем нефтяная отрасль постсоветской республики столкнулась с большими трудностями.

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