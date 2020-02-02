Бишкек, 2 февраля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии сожалеет решении американских властей ограничить для киргизстанцев въезд в США и считает, что киргизско-американским отношениям нанесен чувствительный урон. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского МИДа.

Флаг США

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что американской стороне хорошо известно, что введение в стране биометрических паспортов было запланировано на более ранние сроки, однако по причине возникновения объективных обстоятельств заняло продолжительный период времени.

В киргизском МИДе удивлены тем, что из более чем 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств.

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Также дипломаты напомнили властям США о том, что Киргизия является активным участником процессов по обеспечению международной безопасности и борьбы с терроризмом.

«С учетом вышеизложенного, считаем предпринятую американской стороной меру не соответствующей стремлению активизировать двустороннее сотрудничество», — подытожили в министерстве иностранных дел Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

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