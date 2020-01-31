Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Ограничения на поездки в страну для граждан шести государств вводятся в США. Об этом 31 января сообщил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.

Поясняется, что ограничение связано с обеспечением вопросов безопасности в этих шести государствах.

Кроме того, у граждан Нигерии, Эритреи, Мьянмы и Киргизии не будут приниматься заявления для получения визы в целях иммиграции в США. Для граждан Танзании и Судана будет введён запрет на участие в визовой лотерее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении ограничений на выдачу виз в США беременным женщинам.

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