Санкт-Петербург, 1 февраля, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов испытал потрясение от обрушения СКК «Петербургский», при котором погиб высотник Матвей Кучеров. О своих эмоциях и выводах из случившегося градоначальник сообщил в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

«В Петербурге произошла трагедия. Во время работ по ликвидации аварийности здания «СКК Петербургский» погиб молодой человек. Потрясён случившимся, как и все петербуржцы», — заявил Беглов.

Он сообщил, что искренне сочувствует родным и близким погибшего, а также «поставил задачу оказать помощь семье». Напомним, у 29-летнего сварщика из Карелии остались родители, жены и детей не было.

«Мне довелось работать монтажником-высотником, и я хорошо знаю: организация работ на высоте, тем более на сложном объекте, требует безукоризненной техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности», — отметил губернатор.

Александр Беглов также сообщил, что о возможной небезопасности СКК «стало понятно в конце июня», между тем экспертизу об аварийности крыши здания концессионер «СКА Арена», который отвечает за проект «реконструкции», продемонстрировал лишь в конце января 2020 года. Замечания же МЧС устранялись в 2019 году обычным ремонтом.

«Город возьмёт под особый контроль соблюдение строительными и другими компаниями техники безопасности. Подобное не должно случаться в нашем с вами городе», — подчеркнул Александр Беглов.

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Напомним, по договору со «СКА Арена» компания-субподрядчик утром 31 января принялась демонтировать крышу СКК, на месте которого планируется возвести самую большую ледовую арену в Европе.

По данным аудио‑ и видеозаписей, расшифровку которых обнародовала «Фонтанка», высотников вслепую поднимали на кранах в люльках на крышу СКК, затем указали выйти из люльки, чтобы быстрее обрезать ванты, на которых крепилась кровля. Длины страховочной веревки, судя по диалогам высотников, для такой работы не хватало. Около 15:00 во время обрезания очередного ванта крыша рухнула, утянув за собой Матвея Кучерова, который не успел добежать до люльки, и завалила стены СКК, разрушив здание на 80%.