В Санкт-Петербурге 31 января во время демонтажа спортивно-концертного комплекса обрушилась крыша. Кадры с обрушением были сняты с дрона. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как во время обрушения один из рабочих пытается добежать до корзины крана, однако не успевает этого сделать и падает вниз вместе с крышей. Мужчина погиб. В результате обрушения здание разрушено на 80%. Возбуждено уголовное дело. [[[picture1]]]

Обложка. СКК «Петербургский». Иван Шилов ИА REGNUM

15:56 31.01.2020 В МЧС сообщили, что под завалами обрушившейся крыши может находиться один рабочий.

15:58 31.01.2020 Место обрушения СКК. Фото: Марина Колокольцева ИА REGNUM

15:59 31.01.2020 Как передает корреспондент ИА REGNUM, на месте обрушения находятся несколько автомобилей МЧС и карет скорой помощи.

16:00 31.01.2020 Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций, предварительно под завалами могут находиться рабочие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. Подробнее: Под завалами рухнувшего СКК могут быть люди — МЧС

16:00 31.01.2020 Место обрушения СКК. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

16:01 31.01.2020 «Крыша обвалилась, человек упал», — заявил Сергей Полярник в соцсетях. «Все, это конец. Там человек погиб при разрушении СКК», — утверждает петербуржец Владимир Демин. Подробнее: При обрушении СКК «Петербургский» погиб человек — очевидцы

16:04 31.01.2020 Инвестор «СКА-Арена» начал работы по сносу мембранной кровли СКК в рамках проекта «реконструкции». С утра 31 января несколько кранов окружили арену и начали подпиливать опоры. Около 15:00 произошло полное обрушение, крыша упала внутрь, стены также обрушились. Подробнее: СКК «Петербургский» обрушился во время демонтажа

16:04 31.01.2020 На место обрушения на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге прибывают всё новые машины оперативных служб.

16:05 31.01.2020 Очевидец обрушения СКК «Петербургский», которое произошло 31 января в Московском районе Петербурга, рассказал ИА REGNUM, как это происходило. Читайте также: Казалось, что взлетает ракета: очевидец об обрушении СКК

16:06 31.01.2020 Обрушение СКК в Петербурге. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

16:12 31.01.2020 На месте происшествия работают более 68 человек личного состава от ГУ МЧС по Петербургу, а также 18 единиц техники.

16:16 31.01.2020 Более 60 человек личного состава МЧС работают на завалах обрушившегося здания СКК «Петербургский». Под завалами, предположительно, может находиться один рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Читайте также: Под завалами СКК в Петербурге ищут пропавшего рабочего

16:17 31.01.2020 Обрушение СКК. Кадр из видео. vk.com/spb_today

16:24 31.01.2020 Согласно данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь обрушения составила 25−28 тысяч квадратных метров.

16:24 31.01.2020 Петербуржцы, следившие за ходом демонтажа СКК «Петербургский» в Московском районе и узнавшие о его обрушении, в соцсетях обвиняют чиновников, согласовавших проект, и инвестора, задумавшего возвести на этом месте новый спортивный комплекс. Читайте также: «Стадион на крови»: соцсети отреагировали на обрушение СКК

16:26 31.01.2020 На месте обрушения СКК работают 80 человек личного состава оперативных служб и 30 единиц техники. К месту также направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».

16:27 31.01.2020 Во время обрушения здания СКК «Петербургский», по данным МЧС, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли.

16:32 31.01.2020 Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту обрушения крыши неэксплуатируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом сообщает 31 января пресс-служба ведомства. Читайте также: СКР начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»

16:40 31.01.2020 Администрация Московского района Петербурга, на территории которого 31 января произошло обрушение СКК «Петербургский», распорядилось о «повышенном внимании» ко всем объектам, находящимся поблизости от места ЧП. Об этом ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией. Читайте также: Жителей района вблизи рухнувшего СКК просят закрыть окна

16:49 31.01.2020 Очевидцы сообщают об облаке пыли, накрывшем район, в котором располагался СКК «Петербургский».

16:50 31.01.2020 Видеозапись окружающей обстановки вокруг СКК сразу после обрушения, случившегося в 15:02 мск. Автор: @izmerli_marina, Instagram [[[video-0]]]

16:57 31.01.2020 На видео пользователя @danikbobo в Instagram можно увидеть, как проводились работы на кровле СКК, приведшие к почти полному обрушению здания. Запись сделана примерно за час до ЧП, случившегося около 15 часов. [[[video-1]]]

17:01 31.01.2020 По факту обрушения крыши СКК «Петербургский» прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Читайте подробнее: Прокуратура вслед за СКР начала проверку по факту обрушения СКК

17:03 31.01.2020 Под завалами СКК найдено тело погибшего, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

17:09 31.01.2020 Фотокорреспондент ИА REGNUM находится на месте обрушения здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На сделанных несколько минут назад фотографиях можно увидеть масштаб обрушения. Об этом: Как выглядит рухнувшее здание СКК в Петербурге — фото с места ЧП

17:11 31.01.2020 Место обрушения СКК. Дарья Драй ИА REGNUM

17:14 31.01.2020 Место обрушения СКК. Дарья Драй ИА REGNUM

17:29 31.01.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился принять все необходимые меры по ликвидации последствий обрушения здания СКК «Петербургский» и провести всестороннее расследование случившегося. Читайте также: Беглов требует ликвидировать последствия обрушения СКК

17:30 31.01.2020 В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили обнаружение тела человека под завалами обрушившегося здания СКК.

17:31 31.01.2020 Тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский» извлекли из-под завалов рухнувшего здания. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

17:36 31.01.2020 Глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин заявил журналистам, что опасности дальнейшего разрушения СКК нет.

17:37 31.01.2020 Спасатели обнаружили тело погибшего рабочего, который вместе с напарником участвовал в демонтаже кровли СКК «Петербургский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. Читайте также: Спасатели нашли тело мужчины под завалами СКК

17:38 31.01.2020 Погибший под завалами СКК рабочий — 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска.

17:45 31.01.2020 При обрушении здания СКК в Петербурге погиб только один человек, остальные участники демонтажа спортивно-концертного комплекса спаслись, сейчас их опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Подробности в материале: Следователи опрашивают рабочих, выживших при обрушении СКК «Петербургский»

17:49 31.01.2020 Видео с места обрушения здания СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Северной столице. Видео: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. [[[video-2]]]

18:11 31.01.2020 «Выражаю соболезнования близким рабочего, сорвавшегося при обрушении СКК «Петербургский». Поставил задачу помочь семье погибшего», — заявил на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он добавил, что распорядился принять все необходимые меры по ликвидации последствий обрушения.

18:37 31.01.2020 Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены официально отреагировать на обрушение СКК «Петербургский», в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от КПРФ Александр Рассудов. Подробности в материале: «Безобразный демонтаж»: депутаты Петербурга возмущены трагедией в СКК

18:51 31.01.2020 Экспертиза причин обрушения СКК «Петербургский» может занять от семи дней до нескольких недель, но процессуальные действия и судебные тяжбы не должны повлиять на возведение новой арены. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился генеральный директор СРО «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов. Читайте также: Гибель человека при обрушении СКК не изменит сроки возведения новой арены

19:40 31.01.2020 Ход проверки инцидента с обрушением СКК «Петербургский» будет контролировать глава СК РФ Александр Бастрыкин.

19:49 31.01.2020 Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко, на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата СК РФ.

19:55 31.01.2020 Гендиректор компании «СКА-Арена», которая по концессии отвечает за создание новой спортивной арены вместо СКК «Петербургский», заявил журналистам, что обрушение части железобетонных конструкций было частью процесса демонтажа. «Демонтажные работы подразумевают под собой обрушение железобетонных конструкций. В настоящий момент на объекте работает МЧС, правоохранительными органами проверяется соблюдение техники безопасности при проведении работ», — сказал Игорь Забиран, которого цитирует издание Life.

20:07 31.01.2020 Александр Беглов. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:43 31.01.2020 В Петербурге органы СКР продолжают доследственную проверку по факту обрушения Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», в результате чего погиб находившийся на крыше рабочий, а подлежащее демонтажу здание было за секунды почти полностью разрушено. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на месте ЧП и увидел, что осталось от уникального образца советской спортивной архитектуры, просуществовавшего ровно 40 лет. Подробности в материале: Обрушение СКК: гибель советского стадиона — фоторепортаж

21:37 31.01.2020 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Читайте подробнее: Александр Бастрыкин взял на контроль проверку обрушения СКК «Петербургский»

21:55 31.01.2020 Игорь Забиран, гендиректор компании ООО «СКА Арена», получившей в концессию территорию бывшего СКК «Петербургский», заявил, что погибший при обрушении здания рабочий нарушил технику безопасности, отстегнув страховку. «При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности. Он отстегнул страховку и вышел из люльки. Произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны мы будем оказывать поддержку его семье, родителям. Погибший 90-го года, у него есть родители, супруги и детей у него нет», — сказал Забиран, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

21:58 31.01.2020 Часть рухнувшей кровли СКК. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

22:12 31.01.2020 К забору, которым огорожено рухнувшее сегодня здание СКК, петербуржцы приносят и зажигают свечи в память о 29-летнем рабочем-сварщике Матвее Кучерове, погибшем в результате ЧП.

22:13 31.01.2020 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин [Фото: sledcom.ru]

22:18 31.01.2020 Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский» и передать материалы в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

22:21 31.01.2020 Часть стены рухнувшего здания СКК. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

22:57 31.01.2020 Компания «СКА Арена» считает, что снос СКК «Петербургский» в любом случае был необходим, поскольку здание находилось в аварийном состоянии, и предотвратил потенциальную угрозу обрушения во время проведения в СКК массовых мероприятий. Об этом заявил журналистам 31 января гендиректор компании-концессионера Игорь Забиран. Читайте также: Инвестор: СКК снесли вовремя, что «не дало свершиться трагедии»

08:48 01.02.2020 Сварщик Матвей Кучеров, погибший при обрушении СКК «Петербургский», оказался в опасности, потому что его подгоняли с земли. Такой вывод можно сделать из записей переговоров рабочих и организаторов работ, которые опубликовало 1 февраля петербургское интернет-издание «Фонтанка». Читайте также: «А как же я так буду?»: почему погибший в СКК работал без страховки

09:12 01.02.2020 Обрушение СКК. Кадр из видео. vk. comspb_today

09:14 01.02.2020 Обрушение СКК. Кадр из видео. vk. comspb_today

09:14 01.02.2020 Обрушение СКК. Кадр из видео. vk. comspb_today

09:15 01.02.2020 Обрушение СКК. Цитата из видео «Как сносят СКК — 3» пользователя Fontanka Ru. youtube.com

09:16 01.02.2020 Обрушение СКК. Цитата из видео «Как сносят СКК — 3» пользователя Fontanka Ru. youtube.com

10:48 01.02.2020 Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») обвинил организаторов сноса СКК «Петербургский» и власти города в игнорировании общественного мнения и других поступках, которые привели к трагедии при обрушении. Подробности в материале: «Кто вас, вандалы, просил «демонтировать»? — депутат об обрушении СКК

18:03 01.02.2020 Губернатор Петербурга Александр Беглов испытал потрясение от обрушения СКК «Петербургский», при котором погиб высотник Матвей Кучеров. О своих эмоциях и выводах из случившегося градоначальник сообщил в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Губернатор Петербурга «потрясен случившимся» при обрушении СКК

19:58 01.02.2020 Весь субботний день на месте обрушения здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) в Петербурге продолжался разбор завалов и демонтаж сохранившихся конструкций. Работы шли под надзором полицейских и сотрудников МЧС, на руинах СКК также побывали сотрудники Следственного комитета, который продолжает доследственную проверку. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в течение дня к месту, где стоял СКК, приезжали петербуржцы, чтобы сфотографировать то, что осталось от спортивно-концертного комплекса. Кто-то из них здесь работал, но большинство бывали здесь в качестве зрителей спортивных состязаний и концертов, посетителей и покупателей выставок-ярмарок, которые в последние годы постоянно проводились в СКК.

20:00 01.02.2020 Петербуржцы у забора рухнувшего СКК. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM