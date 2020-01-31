Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Очевидцы обрушения СКК «Петербургский» в Московском районе Петербурга утверждают, что ЧП не обошлось без жертв.

«Крыша обвалилась, человек упал», — заявил Сергей Полярник в соцсетях. «Все, это конец. Там человек погиб при разрушении СКК», — утверждает петербуржец Владимир Демин.

По словам горожан, пыль вокруг стоит такая, что автомобилистам не видно дороги.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что один из рабочих не успел добежать до строительной люльки в момент обрушения.

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